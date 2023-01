Star-Chirurg Bruno Reichart (80): "Keine Operation ist Routine"

Bruno Reichart hat als Erster in Deutschland Herz und Lunge transplantiert. Nun wird er 80 und mag eigentlich nicht feiern.

AZ-Interview mit Bruno Reichart: Der international bekannte Herzchirurg ist in Wien geboren und hat die Entwicklung von Organtransplantationen in München und der Welt geprägt – unter anderem gelang es ihm als Erstem in Deutschland, Herz und Lunge gleichzeitig zu transplantieren. An diesem Mittwoch wird der Ehrenbürger Münchens 80 Jahre alt.

AZ: Herr Reichart, wo lagern Sie denn Ihren Organspendeausweis?

BRUNO REICHART: Ich hatte sogar schon 1973 in den USA einen amerikanischen Organspendeausweis, der hing am Führerschein dran. Man musste ihn alle zwei Jahre erneuern lassen, was ich auch lange Zeit getan habe. Ich hatte danach auch einen deutschen, aber alle wissen sowieso, dass ich meine Organe spenden würde. Ich brauche also keinen.

Bei einer OP in der Herzchirurgischen Klinik am Klinikum der Universität, links ist Reichart zu sehen. © Foto: AZ Archiv

Sie haben immer noch Termine und sind gut beschäftigt. Kann ein so bekannter Herzchirurg wie Sie überhaupt jemals in den Ruhestand gehen?

Ich bin aus dem täglichen Geschäft raus, was am Anfang wehtat. Das gebe ich zu. Ich habe länger gearbeitet, als ich müsste, und habe dreimal verlängert. Aber ich arbeite und schreibe immer noch jeden Tag, auch über Weihnachten und Neujahr. Ich habe meine wissenschaftlichen Arbeiten immer nach dem Bedarf ausgerichtet.

Zum Beispiel?

Früher etwa, wie man Organe besser und länger konservieren kann. Auch in Südafrika habe ich daran viel gearbeitet. Auch an besseren Immunsuppressiva, die die Abstoßung der Organe vermeiden helfen. Jetzt beschäftigt mich - und das schon seit 1998 – der Organ-Mangel sowie die Organe von genetisch modifizierten Schweinen, die man Menschen transplantieren kann.

Hätten Sie als Kind gedacht, dass Sie einmal so einen Beruf ergreifen würden?

Nein! Ich komme aus ganz bescheidenen Verhältnissen. Ich bin in Kriegszeiten geboren, die ersten Zeiten danach waren auch nicht rosig. Ich habe das nie bedauert, weil man sah, dass der Mensch Grenzen hat und dass man einen Beitrag leisten muss, wenn man kann.

Bruno Reichart (r.) mit dem Pionier der Herzchirurgie, Werner Klinner. © Foto: AZ Archiv

An diesem Mittwoch werden Sie 80 Jahre alt, der runde Geburtstag fällt wieder in eine schwierige Zeit. Wie werden Sie feiern?

Geburtstag zu feiern liegt mir gar nicht. Als ich noch berufstätig war, habe ich den ganzen Tag operiert. Ich würde wieder gern nicht feiern, aber ich werde wohl nicht ganz auskommen. (lacht) Ich bin Ehrenbürger Münchens – worauf ich stolz bin , die Stadt richtet an runden Geburtstagen für ihre Ehrenbürger schöne Feiern aus.

Dann ergibt sich die Antwort auf die nächste Frage wohl von selbst: Welcher Tag bedeutet Ihnen mehr – Ihr Geburtstag oder der 19. August 1981, an dem Sie das erste Herz am Klinikum Großhadern verpflanzt haben?

Der 19. August 1981 bedeutet mir tatsächlich mehr, weil dieser Patient danach noch 26 Jahre gelebt hat. Aus dieser folgenden Serie an Herztransplantationen lebt übrigens immer noch ein Mensch - über 40 Jahre mittlerweile! Das macht mir immer viel Freude, wenn die Menschen danach länger und besser leben, noch etwas mit ihrem Leben anfangen können und sogar wieder arbeiten können. Es freut mich, wenn ich von solchen ehemaligen Patienten immer mal wieder eine Karte bekomme.

Ihnen gelang 1983 zudem erstmals in Deutschland, Herz und Lunge gleichzeitig zu transplantieren. Was denkt man, was fühlt man vor so einem wichtigen Meilenstein?

Bei der ersten Herz-Transplantation waren wir noch einfach gestrickt und ich war aufgeregt, ich konnte am Anfang den Nadelhalter gar nicht richtig halten, weil ich gezittert habe. Die Herz-Lungen-Transplantation war dann eine unglaublich aufwendige Operation, wir waren in Zusammenarbeit mit Pathologen gut vorbereitet, und ich war auch schon abgebrühter. Aber mein amerikanischer Lehrer Norman Shumway sagte zu mir: "Bruno, keine Operation ist Routine." Das habe ich von ihm übernommen, man muss sich konzentrieren, es dürfen sich keine Fehler einschleichen.

2011: Mit Versuchsschweinchen im Moorversuchsgut der LMU. © Foto: Gregor Feindt

Der Patient starb nach wenigen Tagen.

Hier gilt, was auch auf die Schweineherz-Transplantation in den USA vor einem Jahr zutrifft: Die Patienten dürfen nicht zu krank sein. Der amerikanische Patient war schwer krank, er konnte den Eingriff nicht überleben. Mein damaliger Herz-Lungen-Patient ist durch ein Leberversagen gestorben.

Waren Sie enttäuscht?

Ja, natürlich. Aber ich denke, unser Lebensweg ist vorbestimmt. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man sich überlegen, woran es liegt. Der Zweite hat dann schon Jahre gelebt.

Wie viele Herzen haben Sie in Ihrem Berufsleben verpflanzt?

Viele! Über 1.000 Patienten seit dem 19. August 1981 bis zu meiner Emeritierung. Mit guten Ergebnissen: Nach 20 Jahren haben 40 Prozent noch gelebt.

Ihr Beruf war immer zwischen Leben und Tod - wie verarbeitet man das?

Das Wort Tod habe ich nie in den Mund genommen, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Patienten überleben. Ich habe mich also immer für das Leben eingesetzt. Wenn jemand gestorben ist, war es eine persönliche Niederlage für mich.

Was muss ein Herzchirurg mitbringen?

Ein Herzchirurg braucht bestimmte Eigenschaften: eine hohe Schmerzgrenze, die er überschreiten können muss. Dann muss er immer die Zeit im Blick haben, man hat bei einer Transplantation nicht ewig Zeit. Diesen Druck muss man aushalten können. Und man muss standhaft sein: Eine Operation ist zu Ende, wenn sie zu Ende ist.

Die Xenotransplantation ist, wie Sie schon erwähnt haben, ein zentrales Thema für Sie. Vor einem Jahr gelang die Transplantation eines Schweineherzens, der Patient ist später allerdings gestorben. Wie weit werden wir sein in, sagen wir, zehn Jahren?

In den nächsten zwei Jahren muss das passieren! Wir arbeiten daran und sind schon weit gekommen. Seit Dezember 2015 gelingt es uns, jeden Pavian nach der Implantation eines Schweineherzens von der Herz-Lungen-Maschine zu bekommen - es geht! Unsere Technologien, die wir entwickelt haben, führen zu Langzeitergebnissen. Die letzte Hürde ist, dass wir kleinere Schweine für die Herztransplantation am Menschen brauchen.

Wie sehr würde es Sie in den Fingern jucken, das noch selbst zu operieren?

Bei den ersten würde ich schon noch gerne mitmachen, ich muss nicht operieren, aber ich möchte zugegen sein.

2012: Reichart im Circus Krone mit seiner Frau Elke und Sohn Daniel. © Foto: AZ Archiv

Die Schweizer haben sich in einer Volksabstimmung dafür ausgesprochen, dass jeder Organspender ist, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspricht. In Deutschland gibt es dafür keine Mehrheit. Wie stehen Sie dazu?

Die Schweiz ist zudem den Schritt gegangen, dass sie nicht nur bei Hirntod Organe entnehmen, sondern auch bei solchen Patienten, bei denen es auf der Intensivstation zu einem kontrollierten Herzstillstand kommt. Das machen auch die Niederländer oder die Engländer. Die Deutschen machen es nicht. Ich persönlich spreche mich für die Entscheidungslösung aus. Wir haben die elektronische Gesundheitskarte mit allen Daten, auf die der Arzt, der Patient und die Krankenkasse Zugriff haben. Da müsste eine Frage stehen: Ich bin Organspender - ja, nein oder ich weiß es nicht. Eines davon müsste beantwortet werden, man könnte es auch wieder ändern. Ich habe das auch Frau Merkel vorgeschlagen, aber sie meinte, man könne es den Deutschen nicht zumuten, dies auszufüllen. Ich finde, jeder sollte die Entscheidung selber fällen.

Verstehen Sie Menschen, die kein Spender sein wollen?

Natürlich, ich respektiere das.

Zum Schluss vervollständigen Sie doch bitte diesen Satz: Ich habe ein Herz für...

...meine Mitmenschen!