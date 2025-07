"Standort Nummer eins": Markus Söder setzt für München auf eine bestimmte Industrie

In der AZ spricht Markus Söder über seine Vision für die Rüstungsindustrie in Bayern, aber gerade auch in München.

14. Juli 2025 - 12:34 Uhr

Markus Söder beim Interview mit der AZ in seinem CSU-Büro in der Parkstadt Schwabing. © Ben Sagmeister

Wie wichtig wird die Rüstungsindustrie in Zukunft für München? Sehr wichtig, wenn es nach der Einschätzung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht. Im Interview mit der AZ sagte Söder: "Bayern ist der Defense-Tech-Standort Nummer eins." In Bayern würden "große Teile von neuen Panzern, Abwehrsystemen, Raketen und Drohnen" gebaut. "Viele Unternehmen sind aus Start-ups entstanden und jetzt große Player, wie zum Beispiel Quantum Systems. Wir treiben die Transformation weiter voran: vom Agrarstaat zum Industriestaat, zum Hightech-Staat und jetzt zu einem digitalen Hochleistungsstandort." Söders Vision für die Rüstungsindustrie Söder sagte zum Thema Rüstungsindustrie in München: "Wir machen unser Land fit für die Zukunft. Das ist meine Hauptaufgabe. Nur so haben junge Menschen eine Perspektive im Freistaat Bayern und in München." Zukunft des Wirtschaftsstandorts München Welche Vision er insgesamt für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts hat? "Durch den Ausbau der Fakultäten für Luft- und Raumfahrt, für Robotik und KI siedeln sich immer mehr Unternehmen an – und das ganz ohne Subventionen wie in anderen Bundesländern." Söder sagte stolz: "Open AI, Apple, Microsoft, Amazon – alle kommen zu uns. Außerdem sind wir mittlerweile Start-up-Hauptstadt."