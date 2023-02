Stammstrecken-Chaos: Kaputter Zug am Isartor sorgt für Verspätungen

Am Donnerstagmorgen kommt es auf allen S-Bahnlinien und in beiden Richtungen an der Stammstrecke zu größeren Verspätungen.

09. Februar 2023 - 08:53 Uhr, aktualisiert am 09. Februar 2023 - 09:58 Uhr | AZ

Am Donnerstag gab es auf der Stammstrecke Verspätungen wegen eines kaputten Zugs am Isartor. (Archivbild) © dpa

München - Ein kaputter Zug an der S-Bahn-Haltestelle Isartor sorgt seit etwa 8.30 Uhr für Verspätungen von bis zu 30 Minuten auf allen Linien in beiden Richtungen. Stammstrecke: Verspätung wegen kaputtem Zug am Isartor Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt, sind auch Zugausfälle, Umleitungen und vorzeitige Wendungen möglich. Wie lange auf der Stammstrecke mit Verspätungen zu rechnen ist, ist aktuell nicht bekannt. Derzeit dauern die Probleme noch an. +++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++