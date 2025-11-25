Stammstrecken-Chaos: Die S-Bahnen fahren wieder – warum trotzdem Geduld gefragt ist

Die Münchner S-Bahn startete heute in einen chaotischen Dienstag. Am Vormittag gab es einen Ausfall auf der Stammstrecke, der einen Großteil des Netzes lahmlegte. Inzwischen ist der Schaden wieder behoben. Was dahintersteckte und warum Pendler noch die ganze Woche Geduld haben müssen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden zwischen Pasing und Ostbahnhof in beide Richtungen auf Tram, U-Bahn und Bus umzusteigen. (Archivbild)

Update 11.14 Uhr: Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg mit allen Halten durch die Stammstrecke, die Repartur an einer Weiche ist beendet, so die Deutsche Bahn (DB). Dennoch müssen Fahrgäste weiter mit erheblichen Verspätungen und Teilausfällen rechnen. Außerdem sorgen diese Woche Bauarbeiten auf der Strecke für weitere Einschränkungen auf den Linien S 3, S 5, S 6, S 8. Welche genau das sind, erfahren Sie am Ende des Artikels.

Erstmeldung 9.40 Uhr: Morgendliches Chaos bei der Münchner S-Bahn: Die Stammstrecke ist seit etwa 8 Uhr gesperrt. Auf den Displays in der S-Bahn hieß es zunächst, die Störung werde voraussichtlich bis 10.30 Uhr dauern. Ein Sprecher teilte später mit, dass aktuell keine Prognose abgegeben werden könne. Was dahinter steckt.

Zwischen Pasing und Ostbahnhof: Dauer der Sperre unklar

Die Deutsche Bahn (DB) informiert die frustrierten Fahrgäste über ein "Ersatzprogramm Stammstrecke/Gesamtnetz". Die Stammstrecke sei zwischen Pasing in Richtung Ostbahnhof gesperrt, und die Züge verkehrten abweichend der Linienführung: "Der Grund hierfür ist die Reparatur an einer Weiche. Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Teilausfällen." Wie lange die Störung anhält, ist derzeit nicht bekannt.

Weichenstörung auf der Stammstrecke: So verkehren die S-Bahnen

S 1 Freising/Flughafen-Leuchtenbergring: Die S1 verkehrt auf dem Regelweg.

S 2 Petershausen/Altomünste-Erding: Die S2 verkehrt auf dem Regelweg.

S 3 Mammendorf-Holzkirchen: Die S3 verkehrt nur Mammendorf-Pasing sowie Holzkirchen-Ostbahnhof.

S4 Geltendorf: Die S4 verkehrt nur Geltendorf-Hauptbahnhof (Gleise 27-36) sowie ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

S5 Kreuzstraße verkehrt nur Kreuzstraße-Ostbahnhof.

S6 Tutzing-Ebersberg: Die S6 verkehrt nur Tutzing-Pasing sowie Ebersberg-Ostbahnhof.

S7 Wolfratshausen verkehrt auf dem Regelweg; Wolfratshausen-Hauptbahnhof Gleis 36.

S8 Herrsching-Flughafen: Die S8 verkehrt nur Herrsching-Pasing sowie Flughafen-Ostbahnhof.

Alternativen zwischen Pasing und Ostbahnhof für beide Richtungen

Tram 16 mit Halten Donnersberger Brücke / Hackerbrücke / Hauptbahnhof / Karlsplatz / Isartor

Tram 17 mit Halten Donnersberger Brücke / Hackerbrücke / Hauptbahnhof / Karlsplatz

Tram 18 mit Halten Hirschgarten (Lautensackstraße) / Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) / Hackerbrücke (Holzapfelstraße) / Hauptbahnhof/ Karlsplatz / Giesing

Tram 19 mit Halten Pasing / Laim (Fürstenrieder Straße) / Hirschgarten (Lautensackstraße) / Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) / Hackerbrücke (Holzapfelstraße) / Hauptbahnhof / Karlsplatz / Marienplatz / Leuchtenbergring (Einsteinstraße) / Berg am Laim

Tram 20 mit Halten Hauptbahnhof / Karlsplatz

Tram 21 mit Halten Hauptbahnhof / Karlsplatz / Marienplatz / Ostbahnhof / Leuchtenbergring (Ampfingstraße)

Tram 21 mit Halten Ostbahnhof / Wörthstraße

Tram 25 mit Halten Wörthstraße / Rosenheimer Platz

Tram 21 mit Halten Hauptbahnhof / Karlsplatz / Marienplatz / Wörthstraße

Tram 25 mit Halten Wörthstraße / Rosenheimer Platz



U5 mit Halten Ostbahnhof / Karlsplatz / Hauptbahnhof / Heimeranplatz / Laimer Platz





Bus 57: Laimer Platz / Pasing

Bus 130/157 mit Halten Pasing / Laim / Heimeranplatz

Bauarbeiten auf der Stammstrecke

Zusätzlich zur aktuellen Störung sorgen Bauarbeiten auf Münchens Hauptlinie für Behinderungen im täglichen Verkehr für die Linien S 3, S 5, S 6, S 8 von Montag, 24.11. seit 4 Uhr durchgehend bis Samstag, 29.11.2025 um 21:30 Uhr.

S3: Vereinzelte Ausfälle zwischen Pasing und Deisenhofen durch eine Verknüpfung der Linien S3 und S8 in Pasing.

Vereinzelte zwischen durch eine Verknüpfung der Linien S3 und S8 in Pasing. S5: Ausfall der Linie S5 zwischen Ostbahnhof und Pasing/Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling

zwischen S6: Tagsüber verkehrt die Linie jeweils 4 bis 21 Uhr im 40-Minuten-Takt zwischen Pasing und Tutzing , nachts gibt es jeweils von 21 bis 4 Uhr einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pasing und Gauting, in der Nacht vom 28. auf den 29.11. verkehrt der Ersatzverkehr bis 7:15 Uhr

Tagsüber verkehrt die Linie jeweils zwischen , gibt es jeweils von einen mit Bussen zwischen Pasing und Gauting, in der Nacht vom verkehrt der S8: Tagsüber verkehrt die Linie jeweils von 4 bis 20.30 Uhr im 40-Minuten-Takt zwischen Pasing und Harthaus und im 20-Minuten-Takt zwischen Harthaus und Herrsching, nachts gibt es jeweils von 20.30 bis 4 Uhr Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pasing und Harthaus

Montag bis Freitag jeweils 6.15 bis 20.30 Uhr verkehren ergänzend Ersatzbusse zwischen Pasing und Harthaus im 20-Minuten-Takt, in der Nacht vom 28. auf den 29.11. gibt es einen Ersatzverkehr bis 7.15 Uhr

Informieren Sie sich wegen eventueller Beeinträchtigungen bei den alternativen Reisemöglichkeiten unter . Bitte beachten Sie für mögliche Gleisänderungen die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig. DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.