Wegen Bauarbeiten kommt es im Herbst zu Sperrungen der Münchner Stammstrecke. Welche Linien betroffen sind und wann Ersatzbusse fahren.

Wer im Herbst in München mit der S-Bahn unterwegs ist, muss sich auf Baustellen und Fahrplanänderungen einstellen. Bereits ab diesem Freitag (10. Oktober) wird an der Stammstrecke und an verschiedenen Außenästen gewerkelt, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Bauarbeiten auf der Münchner Stammstrecke: Sperrungen und Schienenersatzverkehr

Die größten Einschränkungen auf der Stammstrecke wird es dabei am Wochenende vom 17. bis zum 20. Oktober und während der Herbstferien Anfang November geben.

Von Freitag, 17. Oktober (22.20 Uhr) bis Montag, 20. Oktober (5 Uhr) wird die gesamte Stammstrecke einschließlich Leuchtenbergring und Berg am Laim sowie die S-Bahn-Gleise am Ostbahnhof gesperrt sein. Betroffen sind davon alle Linien außer der S7. Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof sollen dann Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt fahren.

Zwischen Freitag, 31. Oktober (22.20 Uhr) bis Montag, 10. November (5 Uhr) werden die S-Bahn-Gleise zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke gesperrt. Hier sollen Ersatzbusse im Fünf-Minuten-Takt fahren. Auf der übrigen Stammstrecke verkehren nur wenige Linien.

Ostbahnhof-Pasing: Störungen an verschiedenen Nächten von 6. bis 31. Oktober

Änderung im Fahrplan S1: Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden in Moosach in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach in diesen Nächten.

Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden in Moosach in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach in diesen Nächten. S 2: Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden an der Hackerbrücke. Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt.

Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden an der Hackerbrücke. Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt. S3: Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing.

Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing. S4: Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden in Pasing. Züge in/aus Richtung Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus.

Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden in Pasing. Züge in/aus Richtung Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus. S5: Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Ostbahnhof. Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus.

Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Ostbahnhof. Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus. S6: Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Pasing ohne Halt in diesen Nächten.

Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Pasing ohne Halt in diesen Nächten. S7: Züge fahren planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen. S 8: Züge in/aus Richtung Flughafen/Airport beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. Züge in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing.

Zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing besteht jeweils zwischen 22.20 Uhr und 5 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Weitere Informationen zur S-Bahn-Lage finden Sie .