Stammstrecke übers Wochenende gesperrt: Kommt es zu Chaos am Flughafen München?

Der Flughafen München bereitet sich auf die erste Reisewelle des Jahres vor: 15.000 Flüge sollen während der Pfingstferien starten und landen. Die Anreise zum Flughafen wird kompliziert: Während des Pfingstwochenendes ist die Stammstrecke komplett gesperrt.

Zu Pfingsten wird's am Flughafen München wieder voll: Passagiere stehen in der Abflughalle in Schlangen an, um zur Sicherheitskontrolle zu gelangen. (Archivbild)

München - In den vergangenen Monaten waren es Streiks, die den Münchner Flughafen lahmgelegt hatten. Im letzten Jahr dominierten Personalmangel und Koffer-Chaos die Schlagzeilen.

Jetzt bereitet sich der Flughafen auf die erste große Reisewelle des Jahres zu den bayerischen Pfingstferien vor.

Pfingstferien am Flughafen München: Zwei Millionen Passagiere erwartet

Laut Flughafen soll es während der Pfingstferien, also zwischen 26. Mai und 11. Juni, knapp 15.000 Starts und Landungen geben – die Flieger sollen über 200 Ziele anfliegen.

Und noch eine Zahl, die aufhorchen lässt: Bis zu zwei Millionen Passagiere fliegen in dieser Zeit los oder kommen in München an.

Flughafen München sieht sich für Ansturm gewappnet

Ist der Flughafen in Zeiten von überall grassierendem Fachkräftemangel dafür gerüstet? Noch im Juni vergangenen Jahres fehlten Flughäfen deutschlandweit 7.200 Arbeitskräfte.

"Nach den durch die Corona-Pandemie ausgelösten Engpässen verfügen wir und die anderen an der Flugzeug- und Passagierabfertigung beteiligten Unternehmen über ausreichend Personal, um den Verkehr abzufertigen", erklärte ein Sprecher auf AZ-Anfrage. Die Osterferien hätten das bereits gezeigt.

Fachkräftemangel auch am Münchner Flughafen

Dennoch sucht auch der Flughafen nach wie vor händeringend nach Personal. Einen Personalnotstand gebe es zwar nicht. Aber "mit Blick auf das zu erwartende Verkehrswachstum" laufen laut Flughafen Rekrutierungsmaßnahmen.

Die Reisefreudigkeit der Münchner und Bayern nimmt zwar nach Corona wieder zu, trotzdem rechnet der Flughafen noch nicht mit Passagier- und Flugzahlen von vor der Pandemie. Mit "rund 80 Prozent des Vorkrisenniveaus" wird aktuell gerechnet.

Es wird also auch dieses Jahr am Münchner Flughafen noch nicht so viel los sein, wie in den Hochzeiten vor Corona. Trotzdem gibt der Flughafen einige Tipps, wie man möglichst problemlos in den Flieger und in den Urlaub kommt:

Möglichst vorab bereits online einchecken.

Für den Weg zum Flughafen einen Zeitpuffer einplanen, aber nicht vor Öffnung der Schalter am Terminal sein (die Zeiten sind online einsehbar).

Allenfalls sogar beim Vorabend-Check-In bereits das Gepäck abgeben.

Erstes Pfingstwochenende: Stammstrecke komplett gesperrt

Und ein Tipp fürs kommende Pfingstwochenende: Eher nicht mit der S-Bahn anreisen, denn am Wochenende ist die Stammstrecke wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag, 26. Mai um 22.30 Uhr und dauert bis Dienstag, 30. Mai um 4.40 Uhr.

Die Deutsche Bahn sagt auf AZ-Anfrage, dass Sperrungen gezielt in Zeiträume gelegt würden, wo weniger Menschen unterwegs sind. "Dazu zählen insbesondere Ferien, Nächte und Wochenenden, da hier keine Schüler und deutlich weniger, beziehungsweise kaum Pendler unterwegs sind".

Nicht alle Bauarbeiten lassen sich laut DB-Sprecher "an wenigen Wochenenden bündeln oder kurzfristig umplanen". Teilweise müssen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Insbesondere die Arbeiten zur Zweiten Stammstrecke "werden meist mit mehreren Jahren Vorlauf geplant". Die meisten Arbeiten würden zwar "unter rollendem Rad" gemacht, also während die Bahn fährt. Sperrungen ließen sich aber dennoch nicht vermeiden.

So begründet die Bahn die Streckensperrung an Pfingsten

Zum erwarteten Besucheransturm am Flughafen sagt die Bahn, dass dieser trotz der Bauarbeiten mit beiden Flughafenlinien erreichbar bleibt. "Die wichtigen Knotenbahnhöfe Pasing und Ostbahnhof bleiben mit der S8 also direkt mit dem Flughafen verbunden", so ein Sprecher. Und: Die S1 fährt bis zum Hauptbahnhof, "der Hauptumsteigepunkt für Reisende aus der Region ist und an dem vier U-Bahn-Linien zusammenlaufen".

Die Deutsche Bahn richtet für die Dauer der Bauarbeiten zwischen Ostbahnhof und Pasing einen Ersatzverkehr ein:

S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof (Gleis 20-26) und fährt im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Moosach ohne Halt.

S2 beginnt/endet am Hauptbahnhof (Gleis 20-26) und fährt im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Obermenzing ohne Halt. Züge von/nach Altomünster fahren ab Obermenzing einmal stündlich (zwischen 8 und 21 Uhr) ohne Halt bis/von Heimeranplatz (Gleis 11).

S2 Ost beginnt/endet am Leuchtenbergring.

S3 West beginnt/endet in Pasing.

S3 Ost beginnt/endet in Giesing.

S4 West beginnt/endet in Pasing.

S4 Ost entfällt.

S6 West beginnt/endet in Pasing.

S6 Ost beginnt/endet am Leuchtenbergring.

S8 Richtung Flughafen wird zwischen Pasing und Ostbahnhof (Gleis 6-13) über den Südring umgeleitet. Haltestellen Laim bis Rosenheimer Platz und Leuchtenbergring entfallen.

S8 Richtung Herrsching fährt ab Ostbahnhof (Gleis 6-13) über den Sürdring ohne Halt bis Pasing (Gleis 2-4) und weiter Richtung Herrsching. Haltestellen Rosenheimer Platz bis Laim und Leuchtenbergring entfallen.

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs sind an folgenden Standorten geändert:

Hirschgarten: Auf beiden Seiten der Friedenheimer Brücke, direkt bei den Eingängen zur S-Bahn.

Donnersberger Brücke: Beide Haltestellen nördlich der Brücke an der Arnulfstraße (etwa Höhe Einmündung Richelstraße/Donnersberger Straße).

Isartor: Richtung Pasing in der Thierschstraße (Höhe Tramhaltestelle Richtung Romanplatz), Richtung Ostbahnhof an der Zweibrückenstraße (Bushaltestelle Linie 132 Richtung Forstenrieder Park).

Eine mögliche Alternative zur S-Bahn ist der Flughafenbus der Lufthansa, den man auch mit dem 49-Euro-Ticket nutzen kann.