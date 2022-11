Stammstrecke: Chaos zum Wochenstart

Pendler haben es am Montag Morgen nicht einfach, nach München zur Arbeit zu kommen: Die Stammstrecke ist blockiert, S1, S3 und S8 fahren verzögert oder gar nicht.

München - Wegen der Reparatur eines kaputten Zugs am Rosenheimer Platz kommt es am Montagmorgen auf der ganzen Stammstrecke zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten, "Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind kurzfristig möglich", teilt die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Webseite mit.

Kaputte Züge, Notarzteinsatz: S-Bahn mit Problemen zum Wochenstart

Wegen eines Notarzteinsatzes am Montagmorgen ist die S1 zwischen Feldmoching und Freising gesperrt. Die Züge aus dem Osten enden und beginnen in Feldmoching. Zwischen Freising und Lohhof pendelt die S-Bahn und zwischen Feldmoching und Freising fahren Taxis. Die Sperrung soll laut DB um 8.30 Uhr behoben sein. Es kommt in beiden Richtungen zu Verspätungen.

Wegen einer Reparatur am Zug fällt am Montag Vormittag der 10-Minuten-Takt der S3 aus Maisach/Deisenhofen und der der S8 von Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling aus. Es könne auch zu weiteren Ausfällen kommen, so die DB.

Pendel-Probleme am Flughafen schon am Sonntag

Schon am Sonntagabend ging das Chaos los am Flughafen: Wegen einer Stellwerkstörung konnte die S8 die Haltestelle Flughafen Terminal nicht anfahren, sie endet und beginnt jeweils in Ismaning. Die Deutsche Bahn (DB) hat zwischen den Haltestellen einen Taxi-Ersatz eingerichtet. Laut Webseite der Deutschen Bahn dauert die Störung an.

