Stadtwerke München eröffnen neuen Windpark in Polen

39 Wind-Anlagen erzeugen in der Nähe von Danzig Strom für etwa 160.000 Haushalte.

München/Jasna - Ab 2025 wollen die Stadtwerke (SWM) so viel Ökostrom produzieren, wie ganz München verbraucht. Doch weil Wind und Sonne aus der Region dafür nicht reichen, kaufen die Stadtwerke auch im Ausland Anlagen.

Der polnische Windpark ist in Betrieb gegangen

Nun ist ein neuer, großer Windpark in Polen in Betrieb gegangen. Er liegt in Jasna, einer windreichen, küstennahen Region etwa 70 Kilometer südöstlich der Stadt Gdansk (Danzig). So teilten es die Stadtwerke gestern mit. Die 39 Windenergieanlagen leisten demnach zusammen 132 Megawatt und erzeugen Ökostrom für rund 160.000 Haushalte.

Ein herausfordernder Bau

Der Park hat eine Ausdehnung von etwa 18 Kilometern. Schon seit Beginn des Jahres befindet er sich laut SWM im Probetrieb. Eine Herausforderung sei der Bau gewesen: Auf der rund 70 Kilometer langen Erdkabeltrasse zum Umspannwerk in Gdansk mussten mehrere Flüsse unterquert werden.