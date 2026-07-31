Zwischen Wand und Auto eingeklemmt: Feuerwehr muss Münchnerin aus eigenem Wagen befreien

Eine Autofahrerin ist in Schwabing mit ihrem Bein zwischen ihrem Cabrio und der Wand einer Tiefgaragenzufahrt eingeklemmt worden. So ist es der Feuerwehr gelungen, die Frau zu befreien.

Eine Autofahrerin ist am frühen Donnerstagnachmittag bei der Einfahrt in eine Tiefgarage in der Friedrichstraße verletzt worden. Sie geriet mit ihrem Bein zwischen ihr VW-Cabriolet und die Wand einer Tiefgaragenzufahrt.

Ein wirklich kurioser Unfall

Um 13.45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einer eingeklemmten Person in die Friedrichstraße gerufen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte ein Cabriolet vor, das schräg in einer Tiefgaragenzufahrt stand. Das linke Bein der Fahrerin war zwischen der geöffneten Fahrertür und der Wand der Zufahrt eingeklemmt, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Bergung mit Muskelkraft

Zunächst sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug gegen weiteres Verrutschen und entlasteten das eingeklemmte Bein der Frau. Anschließend wurde das VW-Cabrio mit vereinten Kräften so weit aus der Zufahrt geschoben, dass die Fahrerin aus ihrer Zwangslage befreit werden konnte. Über das geöffnete Verdeck retteten die Einsatzkräfte die Frau anschließend schonend aus dem Fahrzeug.

Unfallhergang noch ungeklärt

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Fahrerin vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert. Das Cabriolet stellten die Einsatzkräfte anschließend in der Tiefgarage ab. Zur Ursache, wie es zu der ungewöhnlichen Situation kam, sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Erkenntnisse vor.