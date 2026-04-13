Zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante gezogen: 18-Jähriger schwer verletzt

Der 18-Jährige wird mehrere Meter mitgeschleift und muss wegen multipler Frakturen operiert werden. Der Triebfahrzeugführer erleidet einen Schock.

Bei einem Unfall am Bahnhof Pasing ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei trat er gegen eine abfahrende S-Bahn und wurde zwischen Zug und Bahnsteigkante gezogen.

Bahnhof Pasing: 18-Jähriger gerät zwischen Zug und Bahnsteigkante

Die Bundespolizeiinspektion in München sei in der Nacht auf Sonntag gegen 0.50 Uhr durch die Leitstelle über den Vorfall am Bahnsteig 8 informiert worden: "Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Deutschen sowie zwei Begleitpersonen und einem weiteren Mann gekommen."

Mehrere Meter von S-Bahn mitgeschleift: 18-Jähriger schwer verletzt

Demnach hatte der 18-Jährige gemeinsam mit seinen Begleitern eine S-Bahn der Linie S3 in Richtung Mammendorf verlassen und dann gegen den bereits anfahrenden Zug getreten.

Dabei verlor er offensichtlich das Gleichgewicht und geriet zwischen Zug und Bahnsteigkante: "Infolge der Sogwirkung wurde er mehrere Meter mitgeschleift, bevor ein Begleiter ihn zurück auf den Bahnsteig ziehen konnte", so die Bundespolizei.

Triebfahrzeugführer erleidet einen Schock

Ein unbeteiligter Triebfahrzeugführer, der den Vorfall beobachtete, habe umgehend den Fahrer der betroffenen S-Bahn informiert und der Kollege eine Schnellbremsung eingeleitet. So kam der Zug etwa 500 Meter nach dem Bahnhof zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich rund 120 Reisende im Zug, die alle unverletzt blieben.

Nach dem Unfall: Gesamtverspätung von 246 Minuten bei 13 Zügen

Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock, musste abgelöst werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er erlitt multiple Frakturen an den Beinen, die operativ versorgt werden mussten.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 13 Zügen zu einer Gesamtverspätung von 246 Minuten. Die Bundespolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.