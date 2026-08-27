Beim Spielen passiert dem kleinen Mädchen ein Missgeschick. Die Eltern hatten keine Chance, ihre Tochter zu befreien. Wie die Feuerwehr das Familienglück rettete.

Es muss nicht immer brennen, wenn es bei den Einsätzen der Feuerwehr heiß hergeht: Am Mittwochabend brauchte eine junge Familie aus Moosach dringend Hilfe. Ein zweijähriges Mädchen steckte in einem Toilettensitz fest und kam nicht mehr frei.

Die Ohren waren plötzlich im Weg

Das zwei Jahre alte Mädchen aus Moosach hatte sich am Mittwochabend beim Spielen einen Kindertoilettensitz über den Kopf gezogen. Das Teil rutschte kinderleicht über die Ohren, der Weg zurück war schon deutlich schwieriger. Die Ohren des Kindes waren im Weg und der Kopf schien irgendwie gewachsen zu sein. Sämtliche Rettungsversuche seitens der Eltern mit Haushaltswerkzeug verliefen erfolglos. Deshalb verständigte die Familie aus der Hanauer Straße die Rettungsleitstelle.

Rettung mit der Metallsäge

In der Wohnung der Familie angekommen, brauchte es nicht viel, um die Situation zu durchschauen. Die Helfer machten sich sofort an die verzwickte Mission "Toilettensitz". Die Einsatzkräfte durchtrennten den Toilettensitz mit dem Sägeblatt einer Metallsäge. Dann entfernten sie ihn vorsichtig vom Kopf des Kindes. Die tapfere Zweijährige blieb dabei unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.