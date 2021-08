Zweibrückenstraße: Auto kracht in Bäckerei - drei Verletzte

Der BMW war in die Fassade einer Hofpfisterei-Filiale gefahren, drei Menschen teils schwer verletzt. Die Zweibrückenstraße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Der BMW war in die Fassade der Hofpfisterei-Filiale gekracht.

Isarvorstadt - Am Mittwoch ist es in der Zweibrückenstraße zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein Auto ist laut Polizei in die Fassade einer Hofpfisterei-Filiale gekracht.

Mindestens drei Personen wurden verletzt, die Glasfassade zersplitterte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Zweibrückenstraße: Auto kracht in Bäckerei

Eine Frau sei zwischen dem Wagen und der Bäckerei eingeklemmt worden. Sie habe schwere Verletzungen. Der 40-jährige Fahrer aus dem Landkreis Freising selbst sei leicht verletzt. Auch eine Verkäuferin in der Bäckerei habe leichte Verletzungen erlitten.

Der BMW war den Angaben zufolge im Zentrum Münchens nahe dem Isartor nach rechts von der Straße abgekommen. Er führ über den Gehsteig in das Geschäft. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar, die Polizei geht von einem Unfall und nicht von Absicht aus.