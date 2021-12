Zwei Senioren bei Wohnungsbränden verletzt

Adventsbeleuchtung und eine brennende Zigarette haben am Wochenende zwei Wohnungsbrände ausgelöst. Beide Bewohner wurden verletzt. Der Sachschaden war beträchtlich.

Neuaubing/Untersendling - Zwei Münchner sind an diesem Wochenende bei Bränden verletzt worden.

Putzlappen fängt am Adventskranz Feuer

Adventszeit ist Kerzenzeit: Am Freitag setzte eine über 70-Jährige in Neuaubing gegen 16.40 Uhr ihren Putzlappen in Brand, als sie nahe ihres brennenden Adventskranzes ein Fenster säuberte.

Der Lappen war mit einem offenbar leicht entzündlichen Reinigungsmittel getränkt. Der Seniorin gelang es nicht, den Brand zu löschen - das Feuer griff auf mehrere Gegenstände in der Wohnung über. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte die Notsituation der Nachbarin und brachte sie aus ihrer Wohnung.

Hoher Sachschaden und leichte Verbrennungen

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar zügig löschen, der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Ein Rettungsdienst kümmerte sich ambulant um die Verletzungen der Rentnerin.

Löste eine Zigarette den Brand aus?

In Untersendling erlitt ein 64-Jähriger am frühen Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr eine Rauchvergiftung, als er versuchte, sein in Brand geratenes Schlafzimmer zu löschen. Noch ist die Brandursache nicht klar; die Polizei vermutet, dass sich der Bewohner im Bett eine Zigarette angezündet hatte und danach vermutlich eingeschlafen war.

Die Feuerwehr brachte auch diesen Brand unter Kontrolle; der Sachschaden steht noch nicht fest. Der 64-Jährige wird stationär in einem Krankenhaus behandelt.