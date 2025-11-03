AZ-Plus

Zu schnell auf nasser Fahrbahn – 110.000 Euro Schaden auf A8

Ein 20-Jähriger ist wohl zu schnell unterwegs. Eine Pfütze sorgt dann dafür, dass er in Schleudern gerät – ein hoher Schaden entsteht.
AZ/dpa |
Ein Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Ein Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 im Münchner Stadtteil Ramersdorf-Perlach ist ein Schaden von rund 110.000 Euro entstanden. Ein 20-Jähriger sei laut Zeugenaussagen zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Er habe dann die Kontrolle über sein Auto verloren, als er durch eine Pfütze auf der Fahrbahn fuhr.

Auto kommt ins Schleudern und prallt gegen ein anderes

Das Fahrzeug sei ins Schleudern gekommen und gegen das Auto eines 46 Jahre alten Mannes geprallt. Dieser zog sich den Angaben zufolge mehrere Brüche zu und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autobahn musste kurzzeitig zur Fahrbahnreinigung komplett gesperrt werden.

