Eine Münchner Seniorin verlor die Nerven und bedrohte ihren Nachbarn mit einer Fleischgabel, nachdem er sie mit seinem Pfeifen störte. Der Vorfall führte zu einem Polizeieinsatz und einer Anzeige wegen Bedrohung.

So in etwa müsste die Fleischgabel ausgesehen haben, mit der die Seniorin ihren pfeifenden Nachbarn bedrohte – mit den Worten "Jetzt ist aber Ruhe!"

Eine Münchner Seniorin aus Bogenhausen verlor am Dienstagmittag (13. Januar) dermaßen ihre Nerven, dass sie zuerst bei ihrem Nachbarn geklopft hatte, um ihn dann mit einer Fleischgabel zu bedrohen.

Der Nachbar, ein 47-jähriger Mann, zögerte nicht lange, nachdem die Frau erst "jetzt ist aber Ruhe" rief und schnell wieder in ihrer Wohnung verschwunden war. Er wählte den Notruf und berichtete von einer Bedrohungslage. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zum Mehrparteienhaus.

Sie sagt, er pfeife dauernd. Er sagt, sie poltere ständig

Die Beamten klingelten bei der Seniorin und befragten sie zu den Vorwürfen. Die über 80-jährige Frau bestätigte den Vorfall offenbar der Polizei. Laut ihrer Aussage hat sie die Geduld sowie die Kontrolle verloren, weil der 47-Jährige ständig pfeife. Der Mann wiederum berichtete, dass der Streit schon länger schwele und die Seniorin regelmäßig sehr laut und störend poltere.

Daher wurde wohl hin und wieder ohnehin gestritten, bislang ganz ohne Fleischgabel oder sonstigen Gegenständen. Die Münchner Seniorin ist nicht polizeibekannt. Sie wurde wegen einer sogenannten Bedrohungshandlung angezeigt. Bei dem Vorfall ist niemand verletzt worden. Die weiteren Ermittlungen übernahm nun das Kommissariat 26.