Der Tatverdächtige ist bisher nicht bei der Polizei auffällig geworden. Der 42-Jährige versuchte noch zu flüchten, wurde aber nach wenigen Metern eingeholt und vorläufig festgenommen.

Der Zivilpolizist und der Exhibitionist trafen in der öffentlichen Toilettenanlage vom U-Bahnhof Brudermühlstraße aufeinander. (Symbolbild)

Wie der Zufall so spielt: Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen hat ein Zivilbeamter der Münchner Polizei genau zum richtigen Zeitpunkt das stille Örtchen aufgesucht.

München: Zivilbeamter erwischt Mann beim Masturbieren in U‑Bahn-Toilette

Der Beamte war am Dienstag (11. August) gegen 16.30 Uhr im Rahmen seiner Streifentätigkeit mit einem Kollegen im U-Bahnhof Brudermühlstraße unterwegs, musste austreten und verschwand in der öffentlichen Toilettenanlage.

Er stellte sich an eines der Pissoirs und bemerkte dann, dass ihn sein Nebenmann musterte und dabei "sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm", wie es die Polizei formuliert.

Tatverdächtiger startet einen Fluchtversuch, wird aber eingeholt

Der Zivilbeamte gab sich als solcher zu erkennen und kontrollierte den 42-jährigen Münchner. Der Tatverdächtige startete während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen einen Fluchtversuch, wurde aber nach wenigen Metern eingeholt und schließlich vorläufig festgenommen.

Der 42-Jährige ist bisher nicht bei der Polizei auffällig geworden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.