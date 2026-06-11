Ein etwa zehnjähriger Bub hat in München eine 83-jährige Ordensschwester mit seinem Fahrrad erfasst und schwer verletzt. Nun sucht die Polizei den Jungen und seine Eltern, um den Unfallhergang zu klären und den Fall abschließend zu bearbeiten.

Am Mittwoch (10. Juni) hat ein etwa zehnjähriger Bub am frühen Abend eine 83-Jährige angefahren, die auf der Infanteriestraße unterwegs gewesen ist. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg. Der Bub verlor kurz die Kontrolle über sein Radl.

Die Ordensschwester schlägt mit dem Gesicht auf

Eine 83-Jährige lief den Gehweg direkt neben dem Radweg entlang – eine Ordensschwester, wie sich später herausstellte. Der Bub schwenkte den Lenker auf Höhe der Frau unbeabsichtigt nach rechts und stieß mit dem Vorderrad wahrscheinlich gegen ihre Beine.

Die Ordensschwester stürzte und schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Sie zog sich heftige Verletzungen zu. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung, einen Jochbeinbruch und möglicherweise brach sie sich auch den Schädel. Der Bub blieb unverletzt.

Kind war offenbar völlig geschockt

Passanten riefen den Rettungsdienst sowie die Polizei. Die Seniorin musste unbedingt ins Krankenhaus. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren stationären Behandlung mit Blaulicht in eine Klinik.

Das Kind stand offenbar unter Schock, gab vor Ort seine Personalien an eine Zeugin des Unfalls an und ging offenbar nach Hause. Das empfahl ihm wohl auch die Frau, bevor die Polizei eintraf. Die Frau gab an, dass der Junge auf sie emotional stark betroffen wirkte.

Doch ein paar Infos über den Jungen fehlen noch. Die Beamten versuchen, den Jungen nochmal zu kontaktieren, um den Fall abschließend bearbeiten zu können. Auch die Eltern des Buben werden gebeten, sich mit der Polizei kurzzuschließen (Telefon 089/6216 3322).