Wohnungsbrand in München: Mann springt aus dem dritten Stock – schwere Verletzungen

Ein 41-Jähriger liegt mit mehreren Brüchen im Krankenhaus, soll aber nicht in Lebensgefahr sein. Warum die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gebrannt hat, ist noch unklar.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Auzinger-Straße ist in der Nacht ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden, der sich offenbar mit einem Sprung aus dem dritten Stock vor den Flammen in Sicherheit bringen wollte.

Multiple Frakturen: Schwerverletzter Mann aus Brandwohnung in der Klinik

Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um den Bewohner der Brandwohnung. "Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr", sagte Polizeisprecher Tobias Schenk: "Der Mann zog sich offenbar mehrere Frakturen zu – an der Wirbelsäule, am Brustbein, am Becken und am Handgelenk." Der 41-Jährige wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt, weitere Verletzte gab es nicht.

"Wir gehen davon aus, dass der Mann vor dem Feuer flüchten wollte"

Die Meldung war gegen 3.50 Uhr in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eingegangen. Sofort rückten mehrere Polizeistreifen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Schwerverletzten, der angab, sich zuvor in der vom Feuer betroffenen Wohnung im dritten Obergeschoss aufgehalten zu haben und dann vom Balkon gesprungen zu sein. "Wir gehen davon aus, dass der Mann vor dem Feuer flüchten wollte, wissen es aber nicht", sagte Polizeisprecher Schenk.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass die Wohnung vollständig ausbrannte. Die übrigen Wohnungen des vierstöckigen Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Peter-Auzinger-Straße musste zeitweise gesperrt werden, das Kommissariat 13 ermittelt zur Brandursache.