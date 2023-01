Wochenmarkt in Neuhausen: Wer will noch ein Unverpackt-Standl?

Noch bis 30. Januar können sich Betreiber für den Wochenmarkt in Neuhausen bewerben.

Neuhausen-Nymphenburg - Wie gut das wäre, wenn wir in München beim Lebensmitteleinkauf überhaupt keine Verpackung mehr mitkaufen würden, die daheim prompt im Müll landet. Dieser "Zero-Waste" (Null-Müll)-Vision jedenfalls kommt Neuhausen im Arnulfpark bald wieder ein ganzes Stück näher.

Unverpackt-Wochenmarkt in Neuhausen

Denn dort, am Rainer-Werner-Fassbinder-Platz, wollen die Markthallen München im Mai den ersten "Unverpackt"-Wochenmarkt starten. Mit mindestens acht Lebensmittel-Standln, die allerlei Feines anbieten – wie Brot, Käse, Eier, Wurst, Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Geflügelprodukte und auch mediterrane Feinkost.

Und zwar komplett frei von Einwegverpackungen. Auch in Stoffbeuteln, Boxen und Wachstüchern kann man Lebensmittel nämlich gut nach Hause transportieren.

Noch können sich (bis 30. Januar, 0 Uhr) Standlbetreiber bewerben, die dabei sein möchten. Wichtig ist, dass die Ware möglichst regional oder bio ist, dass für den Transport beispielsweise Gläser, Dosen, Boxen oder Stofftaschen angeboten werden. Ein Pluspunkt ist auch, wenn der Betreiber oder die Betreiberin mit Mehrwegsystemen wie Recup/Rebowl, Vytal, Rebento oder Recircle vernetzt ist.

Immer mittwochs: nachhaltig, ökologisch, sozial gerecht

Der neue Wochenmarkt sei eine "einmalige Chance, sich nachhaltig, ökologisch, sozial gerecht und somit generationsweisend als Vorbild zu präsentieren", heißt es bei der Stadt.

Marktzeiten werden ab dem 10. Mai wöchentlich mittwochs von 11 bis 17 Uhr sein (plus eine Stunde Auf- und Abbauzeit). Frontmeter für den Stand: zwischen sechs und zwölf Metern. Für Starkstrom stehen Steckplätze für 16 und 32 Ampere und Wechselstrom zur Verfügung.

Die Bewerbung muss schriftlich erfolgen und neben den Personalien, Lebenslauf und verschiedenen Dokumenten auch Fotos des Verkaufswagens und eine Auflistung des Warensortiments mit einem Nachweis über die Herkunft enthalten.

Per Mail an: wochenmaerkte-mhm@muenchen.de oder per Post an: Markthallen München, Immobilienmanagement Wochenmärkte, Schäftlarnstraße 10, 81371 München. Alle Details sind zu finden unter: stadt.muenchen.de