Wieder Powerbank defekt: Brand in Polizeikaserne in München – fünf Verletzte

In einem Zweimannzimmer in der Unterkunft der Bereitschaftspolizei ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Vier Polizisten und ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Der Rauchmelder in der Kaserne der Bereitschaftspolizei an der Rosenheimer Straße ging am Sonntag gegen 19.35 Uhr los. Ein 30-jähriger Beamter der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in München hörte den durchdringenden Alarmton und reagierte sofort. Er verständigte den Feuerwehrnotruf. Drei weitere Bereitschaftspolizisten wurden etwa zur selben Zeit auf den Alarm aufmerksam.

Polizisten suchen im giftigen Rauch nach Kollegen

Zwei 23-Jährige und ein 34-jähriger Polizist liefen zu einem Zweibettzimmer in der Kaserne, in dem es offenbar brannte. Trotz der massiven Rauchentwicklung betraten die drei Beamten den Raum, um nachzusehen, ob sich Kollegen in dem Zimmer aufhielten. Doch es war leer, die Bewohner nicht anwesend.

Zimmer war zum Glück verlassen

Die drei Polizisten zogen sich aus dem stark verrauchten Zimmer zurück. Minuten später traf bereits die Feuerwehr am Brandort ein und begann mit den Löscharbeiten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die insgesamt vier Polizisten, die dem Qualm ausgesetzt waren. Alle hatten eine Rauchgasintoxikation erlitten, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete. Die Beamten kamen in Krankenhäuser.

Während die beiden 23-Jährigen nach kurzer Behandlung wieder aus der Klinik entlassen wurden, musste der 34-Jährige zur weiteren Behandlung stationär in der Klinik bleiben. Bei dem Löscheinsatz wurde auch ein Feuerwehrbeamter durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Er kam ebenfalls zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Powerbank fängt schlagartig Feuer

Bei der anschließenden Begehung des Brandorts fanden die Einsatzkräfte eine verschmorte Powerbank, die sich offenbar selbst entzündet hatte. Das Gerät war nach ersten Erkenntnissen aber nicht an einer Steckdose angeschlossen. Ein technischer Defekt könnte die Ursache für den Brand sein.

Der Akku habe sich stark erhitzt, dadurch sei es zu "einer schlagartigen Brandentwicklung" gekommen, so ein Polizeisprecher. Das Zimmer und die Einrichtung wurden teilweise erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13.

Brand einer Powerbank verwüstet Wohnung

Erst vergangenen Freitag war es in einer Wohnung in Ramersdorf ebenfalls wegen einer Powerbank zu einem Brand gekommen. Ein 50 Jahre alter Münchner hat am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung in Ramersdorf seine Powerbank aufgeladen. Dabei kam es zu einem Kurzschluss, die Flammen haben in der Wohnung großen Schaden angerichtet.

Kurz nach 14 Uhr kam es zu einer Explosion, der Akku fing Feuer. Die Flammen griffen auf Teile der Einrichtung über. Der Mieter versuchte, den Brand selbst zu löschen. Dabei erlitt er nach Angaben der Polizei eine Rauchgasintoxikation. Der 50-Jährige verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Münchner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden in der Wohnung in einem Mietshaus in der Nähe des Klinikums Neuperlach wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Laut Feuerwehr ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar.