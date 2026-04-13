Wieder am Kolumbusplatz: Jugendliche legen Feuer auf Münchner Baustelle

Fünf junge Männer und ein Mädchen sollen in der Nacht auf Montag am Kolumbusplatz ein Hochdruckaggregat angezündet haben. Die Polizei nimmt die Teenager fest. Womit sich vier von ihnen verraten haben.

Wieder geht es um Vandalismus und wieder geht es um den Kolumbusplatz: Sechs Jugendliche aus München sollen in der Nacht auf Montag auf einer Baustelle in der Hebenstreitstraße Feuer gelegt haben. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 2 Uhr nachts Flammen auf dem Gelände in der Nähe vom Kolumbusplatz und verständigte den Polizeinotruf 110.

Streifenbeamte, die wenig später eintrafen, sahen, dass ein Hochdruckaggregat in Flammen stand. Obwohl die Baumaschine schnell gelöscht werden konnte, entstand trotzdem ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro an dem Gerät.

Vier Verdächtige rochen nach Benzin

Umgehend wurde im Bereich rund um den Kolumbusplatz eine Polizeifahndung eingeleitet. Dabei fielen den Beamten sechs Jugendliche, eine 16-Jährige und vier junge Burschen im Alter von 15 bis 17 Jahren, auf. Vier Jugendliche hatten verrußte Hände und stanken zudem nach Benzin. Auf der Baustelle fanden Polizisten einen leeren Benzinkanister. Die Teenager wurden festgenommen und wegen vorsätzlicher Brandstiftung angezeigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

15-Jähriger gilt als Intensivtäter

Vier der verdächtigen Jugendlichen sind bereits bei der Polizei bekannt, allesamt wegen Brandstiftung. Ein 15-Jähriger ist beim Präsidium als Intensivtäter eingeordnet und bereits wegen einer erheblichen Anzahl von Straftaten bekannt.

Weiterer Fall von Vandalismus am Kolumbuspatz

Fünf Jugendliche sollen in der Nacht auf Dienstag vergangener Woche am Zugang zur U-Bahn-Station Kolumbusplatz ein Feuer gelegt haben. Zudem demolierten sie angeblich einige herumstehende E-Scooter, Mülleimer und ein WC-Häuschen. Mit herumliegenden Holzlatten und alten Zeitungen machten sie ein Lagerfeuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei prüft, ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen und einige der Jugendlichen an beiden Taten vielleicht beteiligt waren.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hebenstreitstraße, Plattnerstraße, Humboldtstraße, Nockherstraße und Kolumbusplatz (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.