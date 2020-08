München-Aubing: Mann (21) wegen Körperverletzung in U-Haft

Gegen den Wohnsitzlosen wird wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

München/Aubing - In der Nacht zum Donnerstag ist ein zunächst bewusstloser Mann am S-Bahnhof Leienfelsstraße äußerst aggressiv geworden - und landete nach einem Krankenhausaufenthalt in der JVA Stadelheim in Untersuchungshaft.

Wie die Bundespolizei mitteilte, waren einem Passanten am S-Bahnhaltepunkt zwei bewusstlose Personen aufgefallen: Die alarmierten Bundespolizisten trafen auf eine in sich zusammengesackte 21-Jährige und einen in seinem Erbrochenen liegenden 21-jährigen Mann. "Beide zeigten Vitalfunktionen, waren jedoch nicht ansprechbar", so die Bundespolizei.

21-Jähriger wehrt sich gegen Bundespolizei und Rettungsdienst

Nachdem sich Rettungskräfte um den 21-Jährigen gekümmert hatten, kam er wieder zu sich und ging unvermittelt auf einen ebenfalls anwesenden und ihm bekannten 24-Jährigen los.

Die Beamten verhinderten Schlimmeres, legten dem Mann "aufgrund der andauernden Aggressivität" unter heftigem Widerstand Handschellen an und fixierten seine Beine. Der dann eintreffende Notarzt entschied, dass der 21-Jährige ins Krankenhaus müsse - nach Angaben des 24-Jährigen hatte er berauschende Substanzen eingenommen.

Aubing: Haftbefehl gegen Wohnsitzlosen

Der Mann wehrte sich weiter heftig - und musste schließlich auf einer Trage fixiert werden. Die Staatsanwaltschaft München I entschied auf Blutentnahme, der Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Wohnsitzlosen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

