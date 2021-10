Westendstraße: Neue Recyclinghäuser mit 1.000 Wohnungen

Wo noch Busse der MVG parken, entsteht ein neues Quartier – mit zwei Hochhäusern.

Laim - An der Westendstraße, wo heute die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihre Busse parkt, soll ein neues Quartier mit 1.065 Wohnungen entstehen. Auch eine Grundschule, Kindertageseinrichtungen, eine große Grünfläche und offene Einrichtungen für Kinder und Jugendliche haben auf dieser etwa 7.336 Quadratmeter großen Fläche Platz, wenn die Busse erst einmal in den neuen Betriebshof nach Moosach umgezogen sind.

Neue Hochhäuser werden 40 und 60 Meter hoch

Als Entrée in dieses neue Quartier und als "identitätsstiftende Adresse" an der Zschokkestraße sollen zwei Hochhäuser mit einer maximalen Höhe von 40 und 60 Metern gebaut werden. Dafür lobten die Stadtwerke als Eigentümer in Abstimmung mit der Stadt einen Architekturwettbewerb aus. Der Sieger steht nun fest: Das Büro Riehle aus Stuttgart überzeugte das Preisgericht.

Auch Einzelhandel, Cafés und Alten-Zentrum sollen untergebracht werden

"Die beiden Häuser sind offen und einladend", sagt SPD-Stadträtin Kathrin Abele, die mit in der Jury saß. Hauptnutzer der beiden Gebäude soll die Landeshauptstadt München sein. In den Erdgeschossen sollen außerdem Einzelhandel, Cafés und ein Alten- und Service-Zentrum untergebracht werden. Außerdem soll hier eine Mobilitätsstation entstehen, wo man sein eigenes Fahrrad abstellen, aber auch eines ausleihen kann.

Überzeugt hat der Entwurf auch, weil er großen Wert auf Nachhaltigkeit setzt. Der Beton und die Aluminiumverkleidung sind recycelt.