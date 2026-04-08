Weil sie nicht einsteigen darf: Frau beißt Bahnmitarbeiter in den Arm

In München hat eine Frau einen Bahnmitarbeiter gebissen, als dieser sie am Einstieg in eine S-Bahn hindern wollte. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Die Frau wollte am Pasinger Bahnhof noch in eine zur Abfahrt bereite S-Bahn der Linie 3 einsteigen. (Archivbild)

Eine Frau hat einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht in den Arm gebissen. Die 36-Jährige wollte am Bahnhof Pasing noch in eine zur Abfahrt bereite S-Bahn der Linie 3 einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schlossen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Frau aus Germering

Der 29-jährige Mitarbeiter wollte das demnach am Dienstag (7. April) gegen 7.30 Uhr verhindern. Daraufhin habe die Frau zugebissen. Der afghanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München erlitt laut Polizei eine sichtbare Bissspur, konnte aber weiterarbeiten und musste nicht behandelt werden.

Gegen die in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnende Deutsche ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung.