Weil sie nicht einsteigen darf: Frau beißt Bahnmitarbeiter in den Arm
Eine Frau hat einen Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht in den Arm gebissen. Die 36-Jährige wollte am Bahnhof Pasing noch in eine zur Abfahrt bereite S-Bahn der Linie 3 einsteigen, obwohl sich die Türen bereits schlossen, wie die Bundespolizei mitteilte.
Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Frau aus Germering
Der 29-jährige Mitarbeiter wollte das demnach am Dienstag (7. April) gegen 7.30 Uhr verhindern. Daraufhin habe die Frau zugebissen. Der afghanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München erlitt laut Polizei eine sichtbare Bissspur, konnte aber weiterarbeiten und musste nicht behandelt werden.
Gegen die in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnende Deutsche ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen