Wann kommt die Giesinger Fußgängerbrücke?

Die CSU-Fraktion fragt sich, was aus den Plänen geworden ist. Anlass ist eine neue Radlstrecke.

So soll die Fußgängerbrücke aussehen. Doch wann wird sie fertig sein?

München - Nur sehr umständlich und auch nicht barrierefrei können Radfahrer und Fußgänger aktuell den Giesinger Berg überqueren. Besonders in der wichtigen innerstädtischen Radwegeverbindung entlang der Isar klafft hier eine riesige Lücke.

Giesinger Fußgängerbrücke: Was ist aus den Plänen geworden?

Deshalb hatte der Stadtrat eigentlich bereits 2016 beschlossen, dass zwischen der Heilig-Kreuz-Kirche und der Lutherkirche eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer geplant werden soll. Doch konkret sind diese Pläne bisher nicht geworden.

Die CSU-Stadtratsfraktion will deshalb jetzt wissen: Was ist aus diesen Planungen geworden? Der aktuelle Anlass für die Anfrage der Fraktion: Am kommenden Mittwoch beschäftigt sich der Mobilitätsausschuss mit einem von der CSU beantragten Radweg, der südlich der Welfenhöfe zwischen Regerstraße und Rosenheimer Straße verlaufen soll.

Dieser Radlweg soll als wichtiger Lückenschluss zwischen Isarhangkante und Ostbahnhof geschaffen werden. Eine mögliche Brücke am Giesinger Berg wäre hier von Bedeutung.

Die CSU fordert deshalb erneut, dass diese Querverbindung jetzt so schnell wie möglich gebaut wird.

Große Verbesserung durch kleinen Eingriff ins Straßennetz

Fraktionschef Manuel Pretzl (45), sagt dazu: "Wir freuen uns, dass der von uns beantragte Radweg realisiert werden soll. Jetzt muss aber schnellstmöglich auch die Brücke am Giesinger Berg kommen, damit sich die Wege optimal ergänzen."

Mit einem "gezielten und vergleichsweise kleinen Eingriff ins Straßennetz" habe man hier die Gelegenheit, eine große Verbesserung zu erreichen.

In der Anfrage will seine Fraktion unter anderem wissen, wann konkret mit einem Baubeginn oder gar einer Fertigstellung der Brücke zu rechnen sei und welche Fördermittel die Stadt für den Bau generieren könnte.