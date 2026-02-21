Die Versicherungskammer saniert, reißt ab und baut neu: An der Sternstraße, kurz vor der Maximilianstraße verschwindet am Wochenende die "rote Brücke" – jahrzehntelang fast schon ein Wahrzeichen des Viertels. Tausende fuhren täglich unter ihr durch.

Der große Abriss: Seit den 70ern gab es die Spannbetonbrücke für Mitarbeiter der Versicherungskammer. Sie führte über die Sternstraße im Lehel.

Eine Schönheit war sie nie, die Brücke über die Sternstraße an der Ecke zur Maximilianstraße. Jahrzehntelang verband sie im Lehel zwei Gebäude von der Versicherungskammer. Tausende Autos fuhren jeden Tag unter ihr durch. An diesem Wochenende verschwindet sie.

Am Freitag, eine Minute nach Mitternacht wurde die Sternstraße komplett gesperrt. Ab Montag, 0.01 Uhr soll der Verkehr wieder rollen können. Die Arbeiten gingen am Freitag schon so zügig voran, dass es vielleicht auch schneller geht.

Ein Abbruchbagger bei der Arbeit. Die dunkle Plane links hinter ihm schützt die denkmalgeschützten Nachbarhäuser. © Nina Job

Wo sonst Autos rollen, türmten sich nun Schuttberge

Eine Seilsäge und ein riesiger Abbruchbagger leisteten am Freitag ganze Arbeit. Derweil schützte ein riesiger Abbruchvorhang, der an einem Autokran hing, die historischen Gebäude in der Nachbarschaft.

Wo sonst Autos rollen, türmten sich auf der Sternstraße Schuttberge, Eisenbewehrungen und Baumstämme, die zeitweise als Stützen dienten.

"Einen Brückenabriss hat man nicht alle Tage. Das ist eine diffizile Sache", so Projektleiterin Daniela Kullmann zur AZ. "Da eines der Gebäude abgerissen wird, musste sie auch weg."

Das Versicherungskammer-Gebäude an der Maximilianstraße wird ebenfalls abgerissen. © NIna Job

Hier wurde einst Pumuckl gedreht

Die Gebäude der Versicherungskammer prägen im Lehel rund um den Thierschplatz das Stadtbild. An der Sternstraße 3 steht der älteste Gebäudeteil mit dem Präsidentengarten. Er wurde 1877 gebaut und war einst das Amtsgebäude der Königlichen Brandversicherungs-Kammer.

Den Gebäudekomplex mit der Adresse Maximilianstraße 53 kennen viele Kunstinteressierte gut: Im Erdgeschoss war das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung, insgesamt 60 Ausstellungen fanden hier bis 2024 statt. Der Eintritt war immer frei. Mittlerweile ist das Kunstfoyer an den Thierschplatz 6 umgezogen.

Der Innenhof nebendran – an der Sternstraße 8 – war mal Schauplatz der Pumuckl-Filme. Viele Folgen wurden hier Ende der 70er Jahre gedreht.

Ab April werden die Gebäude an der Maximilianstraße 53 (gebaut 1972) und Sternstraße 8 (gebaut 1985) abgerissen. Bis 2029 soll hier ein neuer, sechsgeschossiger Bürokomplex entstehen, den das niederländische Architekturbüro Mecanoo entworfen hat.

So soll der sechsgeschossige Neubau werden. © Versicherungskammer

Die Brücke, die nun verschwindet, führte von dem 70er-Jahre-Bau zu einem denkmalgeschützten Gebäude der Versicherungskammer auf der anderen Straßenseite. Dies wiederum gehört zu einem Gebäudeensemble, das ab 2027 der Bayerische Landtag gemietet hat für 25 Jahre, 209 Millionen Euro Miete zahlt er dafür.

Eine kleine Brücke für Büromitarbeiter (r.) wird es in ein paar Jahren wohl wieder geben, wenn der Neubau an der Sternstraße gebaut wird. © Versicherungskammer

Es verändert sich einiges im Lehel. Eine Brücke über die Sternstraße wird es aber wohl wieder geben als Gebäudeverbindung. Projektleiterin Daniela Kullmann: "Das wird aber im Gegensatz zu der alten Brücke eine ganz leichte, eingeschossige Konstruktion – eventuell mit grünen Außenflächen."