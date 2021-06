Während Tauchübung im Lußsee: Feuerwehrmänner retten Mann vorm Ertrinken

Während einer Tauchübung haben zwei Feuerwehrmänner einem Mann im Lußsee das Leben gerettet. Der 62-Jährige war kurz davor, zu ertrinken.

Wie die Feuerwehr berichtet, führte die Tauchergruppe der Feuerwache Pasing gerade eine Übung im See durch, als eine Frau am Ufer plötzlich um Hilfe rief. Die Feuerwehrmänner liefen zu ihr, in diesem Augenblick deutete sie auf ihren leblos im Wasser treibenden Ehemann.

Die Feuerwehrmänner sprangen daraufhin ins Wasser und schwammen zu dem Mann. Gemeinsam konnten sie ihn ans Ufer ziehen und in die stabile Seitenlage bringen. Der 62-Jährige kam wieder zu Bewusstsein und hustete Wasser aus. Ein nachgeforderter Notarzt untersuchte den Mann, anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik.