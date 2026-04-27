AZ-Plus

VW Golf brennt in München aus: Hintergründe unklar

In Fürstenried steht ein VW Golf in Flammen. Das Fahrzeug brennt aus, es wird niemand verletzt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
"Passanten hatten noch versucht, den Entstehungsbrand zu löschen", teilte die Feuerwehr mit.
"Passanten hatten noch versucht, den Entstehungsbrand zu löschen", teilte die Feuerwehr mit. © Berufsfeuerwehr München

Am Samstag (25. April) ist in der Neurieder Straße ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, Brandursache und Schadenssumme sind nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München waren gegen 10.20 Uhr an den Ort des Geschehens alarmiert worden und stießen auf einen VW Golf, der in Flammen stand. "Passanten hatten noch versucht, den Entstehungsbrand zu löschen", teilte die Feuerwehr weiter mit.

Autobrand in München

Ein Atemschutztrupp habe das Feuer mit Löschschaum "rasch unter Kontrolle" bekommen. Anschließend sei der Pkw mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert worden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.