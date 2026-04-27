VW Golf brennt in München aus: Hintergründe unklar

In Fürstenried steht ein VW Golf in Flammen. Das Fahrzeug brennt aus, es wird niemand verletzt.

"Passanten hatten noch versucht, den Entstehungsbrand zu löschen", teilte die Feuerwehr mit.

Am Samstag (25. April) ist in der Neurieder Straße ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, Brandursache und Schadenssumme sind nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München waren gegen 10.20 Uhr an den Ort des Geschehens alarmiert worden und stießen auf einen VW Golf, der in Flammen stand. "Passanten hatten noch versucht, den Entstehungsbrand zu löschen", teilte die Feuerwehr weiter mit.

Autobrand in München

Ein Atemschutztrupp habe das Feuer mit Löschschaum "rasch unter Kontrolle" bekommen. Anschließend sei der Pkw mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert worden.