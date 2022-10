Vorkaufsrecht: Stadt zahlt über neun Millionen Euro für Haus in Haidhausen

Acht der elf Wohnungen im Haus in der Breisacher Straße stehen aktuell leer. Deshalb kann die Stadt ihr Vorkaufsrecht nutzen.

München - Die Stadt wird aller Voraussicht nach ihr Vorkaufsrecht nutzen und damit das Haus in der Breisacher Straße 27 in Haidhausen erwerben. Das entschied die Vollversammlung des Münchner Stadtrats am Mittwoch gegen die Stimmen der FDP/Bayernpartei, wie die " " berichtet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Immobilie soll dann an die Wohnungsgesellschaft GWG übergehen. Aktuell hat das Haus elf Wohnungen, von denen jedoch acht leer stehen, weshalb hier auch das kommunale Vorkaufsrecht greift. Denn normalerweise gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, es sei denn, die Häuser stehen weitestgehend leer oder verfallen gar. Laut Kommunalreferentin Kristina Frank liege ein solcher Fall hier vor.

Hauskauf kostet 9,38 Millionen Euro

Auf dem Gelände könnten sogar noch weitere Wohnungen entstehen: Die "SZ" bezieht sich auf das Planungsreferat, das Potenzial für eine Nachverdichtung von bis zu 450 Quadratmetern Geschossfläche sieht.

Günstig ist der Kauf allerdings nicht: Die Stadt muss wohl 9,38 Millionen Euro für die Immobilie zahlen – rund eine Million mehr als der ermittelte Verkehrswert der Immobilie.