Von U-Bahn überrollt: Betrunkener Mann liegt fast eine Stunde im Gleisbett am Marienplatz

Ein alkoholisierter 23-Jähriger stürzt ins Gleis an der U-Bahn-Haltestelle Marienplatz. 50 lange Minuten bleibt er dort liegen – auch, als der erste Zug am frühen Morgen einfährt...

Altstadt - Dieser Unfall hätte tödlich ausgehen können. Am Ende wurde der Münchner aber nur leicht verletzt. Rekonstruiert konnte der Unfallhergang werden, weil man im Nachgang die Videoaufzeichnung analysiert hatte. Was ist passiert?

Marienplatz: Alkoholisierter Mann fällt nachts ins U-Bahn-Gleis

Am Samstag gegen 3.40 Uhr stürzte der alkoholisierte 23-Jährige in das U-Bahn-Gleis 1 am Marienplatz – und blieb offenbar zunächst 50 Minuten unbemerkt im Gleisbett liegen. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Trotz Notbremse: U-Bahn kommt erst über dem Mann zum Stehen

Als die U3 Richtung Moosach gegen 4.30 Uhr am Marienplatz einfuhr, reagierte der U-Bahn-Fahrer sofort. Der 47-Jährige erkannte eine im Gleisbereich liegende Person und leitete eine Schnellbremsung ein. Die U-Bahn kam trotz eiligem Ziehen der Bremse erst über dem 23-Jährigen zum Stehen!

Der betrunkene junge Mann wurde rasch geborgen. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilt, wurde er nur leicht verletzt. Während des Einsatzes musste der Schienenverkehr für knapp eineinhalb Stunden bis 6 Uhr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt jetzt die Münchner Verkehrspolizei.