Das kleine Mädchen ist ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf dem Rücksitz gesichert, als der BMW aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkommt und eine Kettenreaktion auslöst.

Das einjährige Mädchen war laut Polizei ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf dem Rücksitz angegurtet, es wurde wie der Vater bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tegernseer Landstraße sind am Sonntag ein 32 Jahre alter Mann und seine einjährige Tochter verletzt worden.

Unfall in Obergiesing: Passanten kümmern sich um Vater (32) und Tochter (1)

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, ereignete sich der vom E-Call-System des zunächst alleinbeteiligten BMW gemeldete Unfall gegen 16.45 Uhr. Vater und Tochter kamen ins Krankenhaus.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren die beiden bereits nicht mehr im Fahrzeug. Passanten hatten das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder gestellt und betreuten Vater und Tochter. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle auf zwei Fahrspuren ab und unterstützte bei der Versorgung der Patienten.

BMW kommt "aus bisher ungeklärter Ursache" von der Straße ab

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 32 Jahre alte Münchner auf dem rechten von vier Fahrstreifen auf der Tegernseer Landstraße in Richtung St.-Quirin-Platz unterwegs, als er mit seinem BMW "aus bisher ungeklärter Ursache" nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich um die eigene Achse drehte.

BMW kracht in einen Baum, der auf einen geparkten Kleintransporter fällt

Durch den Zusammenstoß knickte der Baum um und fiel auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Kleintransporter. Das einjährige Mädchen war laut Polizei ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf dem Rücksitz angegurtet, es wurde wie der Vater bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der BMW wurde schwer und der Kleintransporter leicht beschädigt. Die Feuerwehr musste den Baum mit einer Kettensäge fällen, für sie war der Einsatz nach rund eineinhalb Stunden beendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, die Verkehrspolizei ermittelt weiter.