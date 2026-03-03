AZ-Plus

Einbrecher will Arztpraxis bestehlen und schläft im Wartezimmer ein – warum genau das ihm jetzt helfen kann

Ein 42-jähriger Einbrecher räumt nachts eine Münchner Zahnarztpraxis aus – und schläft anschließend erschöpft im Wartezimmer ein. Als der Zahnarzt morgens die Praxis betritt, entdeckt er den Dieb zwischen prall gefüllten Taschen und ruft die Polizei.
Hüseyin Ince |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Polizei konnte den schlafenden Einbrecher festnehmen. Doch er bekam "lediglich" eine Anzeige, statt zwei.
Die Polizei konnte den schlafenden Einbrecher festnehmen. Doch er bekam "lediglich" eine Anzeige, statt zwei. © IMAGO/Fotostand / Fritsch

Auf einen 57-jährigen Münchner Zahnarzt nahe der Kapuzinerstraße hat am Freitagmorgen bereits jemand gewartet, als er die Tür zu seiner Praxis aufsperrte. Ein Mann schlief zu seiner Überraschung kurz nach 8 Uhr morgens bereits auf einem Stuhl im Wartezimmer. An der Tür lehnten mehrere Taschen. Sie waren voll.

Der 57-Jährige wählte unverzüglich die 110 und erklärte der Polizei die Situation. Mehrere Beamte fuhren zur Praxis, um den 42-jährigen Mann zu kontrollieren und bald darauf festzunehmen. Denn wie sich herausstellte, waren die Taschen voller Diebesgut. Er hatte wohl einige Geräte aus der Praxis gestohlen, in Taschen verpackt und an die Wand gelehnt.

Glück gehabt? Einbrecher hatte faktisch noch nichts gestohlen

Die Müdigkeit übermannte den Einbrecher offenbar, das Nickerchen wurde zum ausgedehnten Erholungsschlaf im Wartezimmer. Doch nun musste die Polizei klären, wie es weitergeht. Denn vielleicht hatte der polizeibekannte Einbrecher sogar Glück: Gestohlen hatte er ja noch nichts. Alles, was er mitnehmen wollte, stand im Wartezimmer.

Und tatsächlich: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zeigten die Beamten den 42-Jährigen daher "nur" wegen Einbruchs an und ließen ihn wieder laufen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Himbeer-Toni vor 7 Minuten / Bewertung:

    "Polizeibekannt", beim Einbruch erwischt, und trotzdem laufen lassen erzeugt in mir ein ungutes Gefühl.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 37 Minuten / Bewertung:

    Tja, so ein Eibruch kann ganz schön anstrengend sein und müde machen. Ironie aus.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.