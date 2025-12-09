Von Mercedes erfasst: Münchnerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Die 20-Jährige überquert in Neuperlach die Straße, als sich der Wagen nähert. Die Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls: Auf der Carl-Wery-Straße in Richtung Innenstadt ist eine 20-jährige Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Von Mercedes erfasst: Fußgängerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Die Münchnerin betrat am Montag (8. Dezember) gegen Mittag die Fahrbahn, um sie zu überqueren. In diesem Moment war an dieser Stelle eine 24-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, in einem Mercedes auf der Straße unterwegs.

Auf Höhe der Carl-Wery-Straße 34 geriet die Fußgängerin vor das Auto und wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.