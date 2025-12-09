AZ-Plus

Von Mercedes erfasst: Münchnerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Die 20-Jährige überquert in Neuperlach die Straße, als sich der Wagen nähert. Die Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen.
Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (Symbolbild) 
Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls: Auf der Carl-Wery-Straße in Richtung Innenstadt ist eine 20-jährige Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. 

Von Mercedes erfasst: Fußgängerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus 

Die Münchnerin betrat am Montag (8. Dezember) gegen Mittag die Fahrbahn, um sie zu überqueren. In diesem Moment war an dieser Stelle eine 24-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, in einem Mercedes auf der Straße unterwegs.

Auf Höhe der Carl-Wery-Straße 34 geriet die Fußgängerin vor das Auto und wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

