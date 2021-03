Von Herrchen entdeckt: Frau (52) will gestohlenen Hund im Internet verkaufen

Eine Frau stiehlt den neunjährigen Zwergpudel eines Münchners vor einem Geschäft - und bietet ihn daraufhin als Welpen im Internet zum Verkauf an.

Der Albtraum aller Hundebesitzer: Das geliebte Tier wird in einem unbeobachteten Moment gestohlen. (Symbolbild)

Fürstenried - Schock für einen Münchner Hundebesitzer! Wie die Polizei berichtet, band der Mann am 19. März seinen Hund vor einem Lebensmittelgeschäft an der Züricher Straße an. Als er nach dem Einkauf wieder auf die Straße trat, war der Hund verschwunden.

Münchnerin will gestohlenen Hund im Internet verkaufen

Der Hundebesitzer erstattete Anzeige und recherchierte parallel auf Verkaufsplattformen im Internet. Mit Erfolg: Er entdeckte seinen gestohlenen neun Jahre alten Zwergpudel in einer Anzeige - angepriesen als elf Monate alten Welpen für einen vierstelligen Verkaufspreis.

Laut Polizei konnte eine 52-jährige Münchnerin als Tatverdächtige ermittelt werden und wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit dem Hund angetroffen. Sie wurde wegen Diebstahl angezeigt. Der kleine Pudel wurde an sein Herrchen zurückgegeben.