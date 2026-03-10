Von Auto erfasst – Münchner (88) stirbt im Krankenhaus
Ein Senior ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er vor rund drei Wochen in München von einem Auto angefahren und verletzt worden ist.
Der 88-Jährige überquerte am 19. Februar gegen 13.30 Uhr zu Fuß die Fahrbahn im Kurvenbereich der August-Exter-Straße/Kreuzung Gottfried-Keller-Straße vom Pasinger Bahnhof kommend, wie die Polizei mitteilte.
In einer Kurve erfasste ihn dann das Auto. Der Rettungsdienst brachte den Münchner in ein Krankenhaus, in dem er am Montag (9. März) seinen Verletzungen erlag.
Themen:
- München
- Polizei
- Pasing-Obermenzing
