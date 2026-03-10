AZ-Plus

Von Auto erfasst – Münchner (88) stirbt im Krankenhaus

Drei Wochen nach einem Unfall ist ein 88-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Ein Auto hatte ihn beim Überqueren einer Straße im Stadtteil Pasing erfasst.
Der 88-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Senior ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er vor rund drei Wochen in München von einem Auto angefahren und verletzt worden ist.

Der 88-Jährige überquerte am 19. Februar gegen 13.30 Uhr zu Fuß die Fahrbahn im Kurvenbereich der August-Exter-Straße/Kreuzung Gottfried-Keller-Straße vom Pasinger Bahnhof kommend, wie die Polizei mitteilte.

In einer Kurve erfasste ihn dann das Auto. Der Rettungsdienst brachte den Münchner in ein Krankenhaus, in dem er am Montag (9. März) seinen Verletzungen erlag.

