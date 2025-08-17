Vier junge Männer in kritischem Zustand: Schwerer Autounfall in Obersendling
Am Samstag, gegen 23.40 Uhr, sind vier junge Männer in Obersendling in einen schweren Verkehrsunfall geraten. Der 24-jährige Fahrer mit Wohnsitz in München wollte zusammen mit drei weiteren Münchnern im Alter von 26, 28 und 30 Jahren in einem Mercedes die Kreuzung Boschetsrieder Straße/Hofmannstraße in Richtung Hofmannstraße überqueren, teilte die Polizei mit. Im Kreuzungsbereich sei es dann zum Zusammenstoß des Pkws mit einem Linienbus gekommen.
Rotlicht missachtet? Schwerer Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus
"Es sieht im Moment so aus, dass der 24-Jährige das Rotlicht missachtet hat", sagt ein Polizeisprecher am Sonntag. Auch Alkohol soll im Spiel gewesen sein: Der Fahrer habe erheblich danach gerochen. Ein Ergebnis des Bluttests steht derzeit noch aus.
Die jungen Insassen des Pkws seien allesamt schwer verletzt wurden, sagt die Polizei. Bei dem Unfall hätten sie teils erhebliche Wirbelsäulenverletzungen erlitten. Der Pkw-Fahrer habe zudem Verletzungen am Gehirn. Drei der vier Männer seien derzeit noch in einem kritischen Zustand.
Schwerste Verletzungen und fünfstelliger Schaden
Der Busfahrer sowie ein 23-jähriger Fahrgast des Linienbusses kamen mit einer Prellung sowie einer leichten Beinverletzung davon. Der Bus und der Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, deren Sachschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
