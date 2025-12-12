Weil sich die vier Teenager bei der Tat auch noch selbst filmten und das Handyvideo anschließend ins Internet stellten, hat sie die Polizei erwischt. Mit weitreichenden Folgen für die Schüler.

Mit einem Böller sollen vier Schüler aus München ein E-Bike in die Luft gejagt haben. (Symbolbild)

Vier Schülern aus München steht juristisch eine Menge Ärger ins Haus. Die Kripo ermittelt gegen sie wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Abends krachte es im Riemer Park

Anwohner im Bereich des Riemer Parks hörten am Montagabend kurz vor 20 Uhr einen lauten Knall. Eine Passantin verständigte am Mittag des nächsten Tages die Polizei, nachdem sie ein völlig demoliertes Mietrad im Gras fand. Jemand hatte das E-Bike mit einem Böller gesprengt.

Tatverdächtige überführen sich selbst

Die mutmaßlichen Täter brachten die Polizei selbst auf ihre Spur. Sie hatten sich dabei mit dem Handy gefilmt, als sie den Böller und eine Gaskartusche an dem E-Bike anbrachten und zündeten. Anschließend stellten sie das Video ins Internet.

Kripo ermittelt wegen einer Straftat

Die Jugendlichen, ein 14-jähriger Australier, ein 14-jähriger Deutscher, ein 15-jähriger Deutsch-Serbe sowie ein 15-jähriger Deutsch-Grieche bekamen Besuch von der Polizei. Gegen alle vier Tatverdächtigen ermittelt das Kommissariat K13 nach Angaben einer Polizeisprecherin wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung. Der Sachschaden liegt bei über 1000 Euro. Das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ist eine schwere Straftat nach § 308 StGB in Deutschland und wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Bei den Schülern kommt allerdings das wesentlich mildere Jugendstrafrecht zur Anwendung.