Vermisster Senior aus Laim tot im Wald gefunden

Am 2. April hatte sein Sohn zum letzten Mal Kontakt mit dem Mann, seitdem wurde er vermisst. Fast drei Wochen später wurde er jetzt tot im Wald gefunden.

Laim - Die Münchner Polizei suchte den 85-Jährigen aus Laim seit dem 2. April. Am Abend des Verschwindens hatte der Mann letztmalig Kontakt per Whatsapp zu seinem Sohn. Seitdem konnte er weder telefonisch noch schriftlich erreicht werden. Sein Aufenthaltsort war unbekannt. Laut Polizei ging der Senior gerne im Forstenrieder Park (Eichelgarten) spazieren.

Am Samstagnachmittag (22. April) wurde der Mann nun tot in einem Waldstück in der nähe von Gauting gefunden, wie die Polizei mitteilt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es keine. Die Kriminalpolizei ermittelt.