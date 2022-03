Verkehrsunfall: Trappentreutunnel war am Vormittag gesperrt

Wegen eines Unfalls am Mittleren Ring hat es am Morgen Stau gegeben. Der Trappentreutunnel konnte in nördliche Richtung nicht befahren werden.

28. März 2022 - 10:44 Uhr | AZ

Der Trappentreutunnel ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. © AZ

Schwanthalerhöhe - Für Autofahrer hat es am Montagmorgen womöglich etwas länger gedauert. Der Trappentreutunnel war in nördliche Fahrtrichtung gesperrt. Polizei München: Verkehrsunfall im Trappentreutunnel Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, gab es auf dem Mittleren Ring einen Verkehrsunfall. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung, so die Polizei. Dann die Entwarnung: Gegen 10.30 twitterten die Beamten, dass der Tunnel wieder frei sei.