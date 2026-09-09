Verkehrschaos am Morgen: Münchner Feuerwehr muss Linienbus bergen

Weil ein Linienbus am Orleansplatz seine Spur nicht hält und sich so festfährt, kommt ein Kran der Münchner Feuerwehr zum Einsatz. Die Münchner Verkehrsgesellschaft muss zahlreiche Buslinien umleiten.

Der Gelenk-Linienbus geriet aus der vom öffentlichen Verkehrsraum abgesetzten Fahrspur und setzte so auf dem etwa 15 Zentimeter hohen Bordstein auf.

Update, 13.43 Uhr: "Für einen Bus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist es am heutigen Morgen zu einem ungeplanten Zwischenstopp gekommen", schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung zum Geschehen.

Elektrische Oberleitungen erschweren die Arbeiten der Feuerwehr

Der Bus habe sich gegen 6 Uhr in der Orleansstraße festgefahren und dadurch für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt.

Das Fahrzeug hatte den Angaben zufolge mit der zweiten und dritten Achse auf einem Fahrbahnbegrenzer aufgesetzt. Der Busfahrer blieb unverletzt, Fahrgäste befanden sich keine im Bus.

Zur Bergung setzte die Feuerwehr einen Kran ein. "Da sich über dem Fahrzeug Oberleitungen der Straßenbahn befanden, übernahm der vor Ort befindliche Verkehrsmeister der MVG die Freischaltung und Erdung der Leitung für einen sicheren Kraneinsatz" hieß es weiter.

Der Bus wurde gesichert und im Anschluss mithilfe des Feuerwehrkrans angehoben. Die Einsatzkräfte schoben Holzbohlen unter die betroffenen Bereiche und schafften so die notwendige Bodenfreiheit. Anschließend konnte der Bus frei gefahren werden.

Weil die Feuerwehrleute die Räder unterbauten, fand der Bus aus eigener Kraft wieder in seine Spur. © Berufsfeuerwehr München

Während der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Orleansstraße vollständig. Nach rund dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet, und die Orleansstraße konnte gegen 9.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Update, 10.05 Uhr: Die MVG verweist mit Blick auf den Feuerwehreinsatz auf Behinderungen im Tram-Verkehr, auf der Linie 21 kommt es bis voraussichtlich 11 Uhr noch zu Beeinträchtigungen.

Die Linie 21 in Richtung St.-Veit-Straße wird zwischen Max-Weber-Platz (Johannisplatz) und Haidenauplatz umgeleitet. Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Grillparzerstraße. Die Haltestellen Wörthstraße und Ostbahnhof in Fahrtrichtung St.-Veit-Straße können leider nicht bedient werden. Bitte weichen Sie unter anderem auf die U-Bahnen U4 und U5 aus.

Die Linie 21 in Richtung Westfriedhof wird zwischen Haidenauplatz und Max-Weber-Platz umgeleitet. Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Grillparzerstraße. Die Haltestellen Wörthstraße und Ostbahnhof in Fahrtrichtung Westfriedhof können nicht bedient werden. Bitte weichen Sie unter anderem auf die U-Bahnen U4 und U5 aus.

Der Einsatz der Feuerwehr ist gegen 9.45 Uhr ohne weitere Komplikationen bei der Bergung des Busses beendet worden, bestätigte ein Sprecher der AZ auf Anfrage. Auch der Verkehr auf der Orleansstraße verläuft seitdem wieder störungsfrei.

Feuerwehr-Einsatz am Orleansplatz: Zahlreiche Buslinien werden umgeleitet

Erstmeldung, 9. September, 9.33 Uhr: Am Mittwochmorgen ist ein Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in eine missliche Lage geraten. Nach Angaben der Polizei hielt der Busfahrer die Spur nicht und fuhr dann längs auf die links und rechts verlaufenden hohen Bordsteinkanten auf. Der Bus hängt an der Orleansstraße/Ecke Spicherenstraße fest und wird aktuell von einem Kran der Münchner Feuerwehr geborgen. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr arbeitete rund dreieinhalb Stunden daran, den Bus mit Kran und Hebe wieder freizubekommen. © Berufsfeuerwehr München

"Die Orleansstraße ist momentan in beide Richtungen komplett gesperrt", teilte ein Sprecher der Feuerwehr der AZ mit: "Das Versetzen des Busses dürfte kein Problem sein, der Bus wird Achse für Achse umgehoben." Voraussichtlich gegen 10 Uhr sollte der Verkehr wieder fließen können, so der Sprecher weiter.

Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es zu Behinderungen und Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr. Zahlreiche Buslinien sind betroffen.

Die Orleansstraße war während der Arbeiten in beiden Richtungen komplett gesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Nach Angaben der MVG gibt es derzeit auf den Linien 21, X30, 54, 58, 68 und 100 Beeinträchtigungen.

Die Linie 21 wird in beiden Richtungen zwischen Maximilianeum und Max-Weber-Platz (Johannisplatz) umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz, Ostbahnhof und Wörthstraße können leider nicht bedient werden.

Die Linie X30 in Richtung Arabellapark wird zwischen Ostbahnhof und Einsteinstraße umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Arabellapark können nicht bedient werden.

Die Linie X30 in Richtung Harras wird zwischen Grillparzerstraße und Ostbahnhof umgeleitet. Die Haltestelle Haidenauplatz kann nicht bedient werden.

Die Linie 54 in Richtung Münchner Freiheit wird zwischen Ostbahnhof und Galileiplatz umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz, Grillparzerstraße und Prinzregentenplatz in Fahrtrichtung Münchner Freiheit können nicht bedient werden.

Die Linie 54 in Richtung Lorettoplatz wird zwischen Grillparzerstraße und Orleansstraße umgeleitet. Die Haltestellen Ostbahnhof und Haidenauplatz in Fahrtrichtung Lorettoplatz können nicht bedient werden.

Die Linie 68 in Richtung Hauptbahnhof Nord wird zwischen Ostbahnhof und Prinzregentenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord können nicht bedient werden.

Die Linie 58 in Richtung Hauptbahnhof Nord wird zwischen Prinzregentenplatz und Ostbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord können nicht bedient werden.

Die Linie 100 in Richtung Hauptbahnhof Nord wird zwischen Ostbahnhof und Prinzregentenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord können nicht bedient werden.

Die Linie 100 in Richtung Ostbahnhof wird zwischen Prinzregentenplatz und Ostbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Ostbahnhof können nicht bedient werden.

"Wegen eines Fahrzeugausfalls kommt es zu zeitweisen Unregelmäßigkeiten"

"Den nicht angefahrenen Streckenabschnitt erreichen Sie für die Dauer der Störung mit SEV-Bussen und kostenlosen Taxis. Bitte beachten Sie, dass der eingesetzte Ersatzverkehr nur über eine eingeschränkte Kapazität verfügt und teilweise am rechten Fahrbahnrand hält", heißt es bei der MVG.

Erste Meldungen der MVG zum Bereich Haidenauplatz hatte es schon in den frühen Morgenstunden gegeben. Da war von einer Umleitung der Tramlinie 21 die Rede. Als Ursachen wurden zunächst eine Betriebsstörung und anschließend ein Feuerwehr-Einsatz genannt.

"Wegen eines Fahrzeugausfalls kommt es derzeit zu zeitweisen Unregelmäßigkeiten. Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen", informierte die MVG gegen 7 Uhr ihre Fahrgäste.