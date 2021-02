Verdächtiger Geruch: Münchner Marihuana-Dealer fliegt in Wohnung auf

In Ramersdorf erwischt die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in seiner eigenen Wohnung. Im ganzen Haus riecht es nach Marihuana.

Ramersdorf - Ein verräterischer Geruch lag am vergangenen Samstag in einem Mehrfamilienhaus in der Baldhamer Straße in der Luft. Die Bewohner alarmierten daraufhin die Polizei. Eine eingetroffene Streife lokalisierte und erkannte den Duft nach Marihuana, berichtet die Polizei.

Rauschgift-Geruch im Mehrfamilienhaus

Die Durchsuchung der Wohnung brachte die Gewissheit. Nach Angaben der Polizei konnten dort mehrere Hundert Gramm Betäubungsmittel und ein Messer sichergestellt werden. Der 21-Jährige Bewohner wurde vorübergehend festgenommen. Drei weitere Personen, die sich in der Wohnung des mutmaßlichen Dealers befanden, bekamen Anzeigen wegen Corona-Verstößen.