Bei einem Unfall in Laim ist am Montagmorgen (22. Juni) eine über 80 Jahre alte Frau von einem Lastwagen mitgerissen und schwer verletzt worden.

Ein 24-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Freising ist am Montag gegen 10.10 Uhr mit einem Lastwagen in Laim auf der Willibaldstraße in Richtung der Agnes-Bernauer-Straße gefahren. Er wollte laut Polizei an der Kreuzung zur Gotthardstraße nach rechts abzubiegen. Die Kreuzung wird durch eine Ampel geregelt, die zunächst Rotlicht zeigte. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, startete der 24-Jährige den Abbiegevorgang.

Radlerin von Laster mitgeschleift

Zeitgleich befuhr eine über 80-Jährige aus München mit einem Fahrrad den Gehweg der Willibaldstraße in gleicher Fahrtrichtung. Die Rentnerin fuhr auf die Fahrbahn der Gotthardstraße auf. Dabei wurde Fahrradfahrerin von dem Lkw erfasst.

Dabei wurde sie, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag mitteilte, unter dem Laster eingeklemmt und einige Meter mitgezogen. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in Laim ist am Morgen eine über 80 Jahre alte Frau von einem Lastwagen mitgerissen worden. © Feuerwehr München

Staus im Bereich der Unfallstelle

Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wies darauf hin, dass der Bus 57 "wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Fischer-von-Erlach-Straße" bis gegen 13 Uhr zu einer Umleitung komme.

Die Linie 57 werde in beiden Richtungen zwischen Laimer Platz und Lohensteinstraße umgeleitet. Die Haltestellen Fischer-von-Erlach-Straße, Mitterfeldstraße und Stroblstraße könnten "leider nicht bedient werden".

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.