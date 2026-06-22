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Schwerer Unfall in München: Lkw-Fahrer übersieht Radlerin – mit fatalen Folgen

Bei einem Unfall in Laim ist am Montagmorgen (22. Juni) eine über 80 Jahre alte Frau von einem Lastwagen mitgerissen und schwer verletzt worden.
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Einsatzkräfte befreien die eingeklemmte Person.
Einsatzkräfte befreien die eingeklemmte Person. © Feuerwehr München

Ein 24-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Freising ist am Montag  gegen 10.10 Uhr mit einem Lastwagen in Laim auf der Willibaldstraße in Richtung der Agnes-Bernauer-Straße gefahren. Er wollte laut Polizei an der Kreuzung zur Gotthardstraße nach rechts abzubiegen. Die Kreuzung wird durch eine Ampel geregelt, die zunächst Rotlicht zeigte. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, startete der 24-Jährige den Abbiegevorgang. 

Radlerin von Laster mitgeschleift

Zeitgleich befuhr eine über 80-Jährige aus München mit einem Fahrrad den Gehweg der Willibaldstraße in gleicher Fahrtrichtung. Die Rentnerin fuhr auf die Fahrbahn der Gotthardstraße auf. Dabei wurde Fahrradfahrerin von dem Lkw erfasst.

Dabei wurde sie, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag mitteilte, unter dem Laster eingeklemmt und einige Meter mitgezogen. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in Laim ist am Morgen eine über 80 Jahre alte Frau von einem Lastwagen mitgerissen worden.
Bei einem Unfall in Laim ist am Morgen eine über 80 Jahre alte Frau von einem Lastwagen mitgerissen worden. © Feuerwehr München

Staus im Bereich der Unfallstelle

Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wies darauf hin, dass der Bus 57 "wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Fischer-von-Erlach-Straße" bis gegen 13 Uhr zu einer Umleitung komme.

Die Linie 57 werde in beiden Richtungen zwischen Laimer Platz und Lohensteinstraße umgeleitet. Die Haltestellen Fischer-von-Erlach-Straße, Mitterfeldstraße und Stroblstraße könnten "leider nicht bedient werden".

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

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26 Kommentare
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  • Monaco1900 vor 29 Minuten / Bewertung:

    Leider ist es passiert, der Frau gute Besserung,Genesung ohne Folgeschäden, auch der Lkw Fahrer nicht leicht für Ihn,wohl Schock.
    Die Fahrbahn und die ganze Verkehrssituation ,derb gesagt "Beschissen", da muß jeder Verkehrsteilnehmer auf jeden Achten und nicht mit Gewalt die Vorfahrt für sich nehmen.
    Aber Danke an die Stadtpolitik, die Unbedingt eine U-Bahn Verlängerung wollten,zig Bäume weg,die Lunge der Stadt,Lärm/Dreck für Bewohner und Geldausgeben obwohl die Stadt pleite ist.
    Dafür im Zuge werden Parkplätze abgeschft,breite Radwege und Erholungsinseln für die Bürger.
    Armes Deutschland, was ist mit den Bäumen in der Innenstadt, schon gesetzt ??

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  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:

    Einfach auf der Straße fahren und sich so breitmachen dass keiner vorbei kann. Hupen gehört ja zu den Kernkompetenzen

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  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:

    Nie nie niemals neben einem LKW weiterfahren. Immer Lebensgefahr!

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