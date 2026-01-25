In Sendling kam es am Wochenende zu einem Zusammenstoß zwischen einem Einsatzfahrzeug und einem Pkw. Das Polizeiauto war auf dem Weg zu einem mutmaßlichen Tatort.

Am Samstag, gegen 23.45 Uhr, ist es in Sendling zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Polizeiauto gekommen.

Nach Angaben der Polizei sei der Einsatzwagen mit Blaulicht auf dem Weg zu einem mutmaßlichen Raubdelikt gewesen. Zeitgleich fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw auf der Radlkoferstraße in gleicher Fahrtrichtung. Als die Frau zum Parken nach links einscherte, habe der Fahrer des Streifenwagens den Fiat erfasst.

Polizeiauto erfasst Fiat: Insassen leicht verletzt

Die 53-Jährige beklagte im Anschluss Schmerzen im Brustbereich. Der Polizist (32) erlitt Prellungen und seine Beifahrerin (24) Schmerzen im Rücken- und Brustbereich. Bei dem Polizeiauto handelte es sich laut eines Sprechers um einen neuen BMW. Der Sachschaden betrage daher mehrere Zehntausend Euro.

Die Radlkoferstraße war während der Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden

gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Dabei werde auch geprüft, ob der Einsatz des Blaulichts rechtmäßig sowie mit der nötigen Vorsicht gefahren wurde.