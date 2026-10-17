Unfallflucht nach Crash: Autodiebe rasen mit BMW in Garagenwand

Zeugen alarmieren die Münchner Polizei wegen eines eigenartigen Unfalls mit kriminellem Hintergrund. Die Täter sind auf der Flucht.

Zwei junge Männer haben am Samstagnachmittag in der Brabanter Straße in Schwabing ein gestohlenes Leihauto in eine Garagenwand gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings sind die beiden Täter flüchtig, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Landeshauptstadt sagte.

Die beiden Täter fuhren mit einem BMW 420 i-Cabrio mit überhöhter Geschwindigkeit durch die auf 30 Km/h beschränkte Brabanter Straße. In der Linkskurve im Übergang zur Hollandstraße kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Fußweg und eine Grünfläche und prallte anschließend frontal in die Giebelwand einer Garagenreihe, wo der BMW steckenblieb. Erstaunlich war, dass der Airbag bei dem Unfall nicht auslöste.

Erstaunlich! Der Airbag hat bei dem Unfall nicht ausgelöst. © Thomas Gaulke

Autodiebe krachen mit BMW in Garagenwand und bleiben stecken

Laut Polizei handelte es sich um den Wagen eines Carsharing-Diensts. Die beiden Männer hatten das Auto jedoch nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht gemietet, sondern entwendet. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, die die Fahndung einleiteten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Laut Polizei waren die Täter dunkel gekleidet und circa 20 Jahre alt. Einer trägt eine Kappe. Die Täter seien in Richtung Norden geflohen, erklärt der Sprecher weiter.

Zur Bergung des Wagens, die einige Zeit in Anspruch nahm, war auch die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.