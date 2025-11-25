AZ-Plus

Unfall mit Winterdienstfahrzeug legt Verkehr lahm

Ein Bus stößt in München mit einem Winterdienstfahrzeug zusammen. Die Folge: gesperrte Straße und lange Staus. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolbild)
Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolbild)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Winterdienstfahrzeug hat in München für große Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Winterdienstwagen war im Stadtteil Freimann unterwegs und wollte abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Hinter dem langsam fahrenden Fahrzeug hatte sich eine Kolonne gebildet. 

Ein Busfahrer setzte zum Überholen an und stieß beim Ausscheren mit dem abbiegenden Winterdienstfahrzeug zusammen. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der Fahrer des Winterdienstwagens wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Schaden liegt laut Polizeiangaben im fünfstelligen Bereich. Die Freisinger Landstraße war stadtauswärts gesperrt, es kam zu erheblichen Behinderungen.

