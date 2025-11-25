Unfall mit Winterdienstfahrzeug legt Verkehr lahm

Ein Bus stößt in München mit einem Winterdienstfahrzeug zusammen. Die Folge: gesperrte Straße und lange Staus. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Winterdienstfahrzeug hat in München für große Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Winterdienstwagen war im Stadtteil Freimann unterwegs und wollte abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Hinter dem langsam fahrenden Fahrzeug hatte sich eine Kolonne gebildet.

Ein Busfahrer setzte zum Überholen an und stieß beim Ausscheren mit dem abbiegenden Winterdienstfahrzeug zusammen. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der Fahrer des Winterdienstwagens wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Schaden liegt laut Polizeiangaben im fünfstelligen Bereich. Die Freisinger Landstraße war stadtauswärts gesperrt, es kam zu erheblichen Behinderungen.