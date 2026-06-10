Unfall mit drei Autos und einem Lkw: Allacher Tunnel komplett gesperrt

Bei dem Unfall auf der Autobahn 99 werden zwei Menschen verletzt, die Einsatzkräfte müssen das Nadelöhr Allacher Tunnel anschließend vollständig sperren.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache, über die Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Angaben vor.

Am Dienstag ist es auf der Autobahn A99 in Richtung Lindau kurz nach dem Allacher Tunnel ein Unfall ereignet, in den insgesamt drei Autos und ein Lastwagen verwickelt waren.

Am Allacher Tunnel: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A99

Gegen 11 Uhr hatte die Leitstelle München die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellte heraus, dass bei dem Unfall zwei Menschen leicht verletzt worden waren, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Die Einsatzkräfte sperrten demnach den Autobahnabschnitt, kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Erstversorgung der Betroffenen und stellten den Brandschutz "für die deformierten Fahrzeuge" sicher.

Allacher Tunnel muss für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden

Da Betriebsstoffe in größeren Mengen ausgetreten seien, habe man zudem Ölbindemittel genutzt, um eine Verunreinigung der Umwelt einzudämmen. Nachdem die Polizei die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen hatte, unterstützte die Feuerwehr bei den weiteren Aufräumungsarbeiten.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Bergungsarbeiten musste der Allacher Tunnel für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache, über die Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Angaben vor.