Unfall mit Bus und BMW: Auto schleudert gegen Brückengeländer

Auf der Tivolistraße stoßen ein Bus und ein BMW zusammen – es entsteht ein immenser Sachschaden und viel Arbeit für die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei entschieden, das beschädigte Brückengeländer vorsichtshalber zu entfernen.

Der Unfall ist vergleichsweise glimpflich ausgegangen, doch nach dem Unfall auf der über der Ifflandstraße verlaufenden Tivolistraße wartet jede Menge Arbeit auf die Münchner Feuerwehr.

Der entsprechende Notruf sei am Freitag (19. Dezember) gegen 21 Uhr über das automatische E-Call-System bei der Leitstelle eingegangen, berichtet die Feuerwehr am Montag. Zudem hätten sich Zeugen gemeldet, die einen Unfall zwischen einem BMW und einem Bus schilderten.

"Vor Ort war schnell klar, dass es bei dem Unfall niemand verletzt wurde", teilte die Feuerwehr weiter mit. Da der schleudernde BMW aber ein Brückengeländer der Tivolistraße über der Ifflandstraße stark beschädigt hatte, "bestand die Gefahr, dass hier weitere Teile auf die Straße herabfallen".

Auf der Tivolistraße gab es einen Unfall zwischen einem BMW und einem Bus. © Berufsfeuerwehr München

In Abstimmung mit der Polizei sei entschieden worden, das beschädigte Bauteil komplett zu entfernen. Die Einsatzkräfte schnitten den Angaben zufolge die noch verbliebenen Verbindungen zum Geländer ab und entfernten es dann. Um die Stelle entsprechend abzusperren, habe man den Abrollbehälter Verkehrsabsicherung zur Einsatzstelle beordert.

Die Ifflandstraße führt abgesenkt unter der Tivolistraße hindurch und geht in die Widenmayerstraße über. © Berufsfeuerwehr München

Während dieser Maßnahmen sei es auf beiden Straßen zu Behinderungen gekommen. An den Fahrzeugen und dem Geländer entstand laut Feuerwehr erheblicher Schaden, "die Höhe ist aber unbekannt". Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.