Unfall in Reithalle: Hengst fällt auf Reitlehrerin - schwer verletzt

In einer Reithalle ist ein Pferd auf eine Reitlehrerin gefallen. Der Hengst blieb unverletzt, im Gegensatz zur 53-Jährigen.

Lochhausen - Eine 53-jährige Reitlehrerin ist am Donnerstag in einer Reithalle in Lochhausen von ihrem eigenen Pferd verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Frau ritt gerade im Galopp auf ihrem elfjährigen spanischen Hengst namens Novillero, als das Pferd stürzte und nach vorne auf den Boden fiel. Dabei fiel das Hunderte Kilo schwere Tier auch kurz auf die 53-Jährige, die im Sattel geblieben war. Sie erlitt eine Thorax- und Rippenprellung.

Ein Rettungswagen brachte die Reitlehrerin in eine Klinik. Das Pferd blieb hingegen unverletzt.