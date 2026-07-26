Nach einem Unfall in einer Tiefgarage ist in München ein Auto in Brand geraten. Eine Person wurde verletzt, das Wohnhaus über der Garage vorsorglich geräumt.

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Ein Auto ist in einer Münchner Tiefgarage in Brand geraten, nachdem es gegen einen Pfeiler geprallt war. (Symbolbild)

Ein Auto ist in einer Tiefgarage in München gegen einen Pfeiler gefahren und anschließend in Brand geraten. Ersthelfer retteten eine Person aus dem brennenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg. Das Wohnhaus über der Tiefgarage sei vorsorglich geräumt worden. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können.

Die gerettete Person wurde verletzt. Weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand oder zur Ursache des Unfalls machte die Polizei zunächst nicht.