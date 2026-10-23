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Unfall in Laim: Zwei Autos krachen in Streifenwagen

In Laim kollidieren zwei Fahrzeuge mit einem auf der Straße stehenden Streifenwagen. Dabei werden zwei Personen verletzt.
André Wagner |
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In Laim wurde ein Streifenwagen von zwei Fahrzeugen gerammt. (Symbolbild)
In Laim wurde ein Streifenwagen von zwei Fahrzeugen gerammt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Zu dieser Unfallstelle hatte es die Polizei alles andere als weit, denn sie war bereits mitten im Geschehen. Ein Streifenwagen mit einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten an Bord war am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr von der Hansastraße kommend auf der Elsenheimerstraße in Richtung Landsberger Straße unterwegs. Direkt dahinter fuhr ein 33-Jähriger aus München mit seinem Mercedes. Dem wiederum folgte, mit einigem Abstand, ein 21-Jähriger, ebenfalls aus München, mit seinem Fiat.

Streifenwagen wird von zwei Fahrzeugen gerammt

Verkehrsbedingt mussten der Streifenwagen und der Mercedes ihre Fahrt stoppen. Der 21-Jährige konnte seinen Fiat nicht mehr rechtzeitig stoppen, fuhr schräg auf den Mercedes auf und schrammte anschließend an dessen rechter Fahrzeugseite entlang. Im Anschluss daran fuhren der 33-Jährige und der 21-Jährige mit ihren Fahrzeugen auf den stehenden Polizeiwagen auf.

Durch den Unfall wurden der 33-Jährige und der Polizeibeamte leicht verletzt. An allen drei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Mercedes und der Fiat waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.

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